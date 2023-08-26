未知的道路

我們總是奢望寫作，彷彿寫作能夠帶我們走出現實的泥濘。

胡安‧魯爾福說得好，「為了寫作，我需要腳踏實地，需要找到自己的位置。任何事情，我都必須把它放置在一個地方，以便賦予它生命。一旦它有了生命，我就要跟隨著它。這樣我就被領上了一條條我不知道的路。」

在寫作這條未知的路上，我們已經前行十數年，孤獨是我們的路徑，沒有人與我們的道路交匯、重合，成為伴侶。

唯有作品集結出版的時刻，會感到被遙遠的星辰照耀，這是給予我們信心的一個東西，它支撐我們繼續前行。

從游擊走向專業的

斑馬線文庫

2008年，一群苦無出版機會的創作者，由許赫牽頭，自己找設計師、編輯、印刷廠、經銷商，以地下組織的方式開始出書。

比較像是蟻聚，有需要就一起合作，相互幫忙。

因為有著豐富編輯經驗的榮華的加入，這一支游擊隊伍慢慢走向專業。2016年，我們改組成立斑馬線文庫，許赫出任社長，我任副社長，施榮華擔任總編輯，開始有計畫的從事出版。

斑馬線文庫臉書專頁上的簡介即是我們的大方向：斑馬線文庫是一個微型出版社。斑馬線文庫長期提供商業市場不支持的出版品，以豐富書籍的多元生態為目標，以文學、故事、社會改造為出版方向。

出版是一個篩選、重組、呈現的系統工程，策畫選題、聯繫溝通、整體設計、出版流程控管、營銷策畫，每一個環節的內容完成都相當瑣碎、繁重。

一本書的出版，從文本修訂、封面設計、內頁排版、選紙、製作工藝都是經過編輯與作者、設計師不斷溝通，不斷嘗試、推翻、再嘗試得來的成果。

確定了方向的斑馬線文庫，因為微型，因為對出版有著理想化的堅持，社長與我等同行者們亦成為這條未知道路上的長期蟻工。

細節所呈現的力量

作家凌明玉在臉書上提到她2018年由斑馬線文庫出版的圖文集《聽貓的話》獲得文策院合作的推廣藝術家Taiwan Artist，近日在義大利西西里參展。她說：這是我創作生涯中，第一次和小女兒EmilyLiu合作如此甜美、此生或者不可能再有的一本圖文書。

林群盛對紙張的選擇非常執著，他對凌明玉說：「紙張藉著本身的揮發，摩擦 ，都會有一些微粒子分散出來。」憶及當年群盛在message不厭其煩對她解釋紙張的選用，凌明玉說：他真正是一個比我還愛著這本書的人。

因著群盛的推介，斑馬線文庫的能見度大大提高。通過他的引介、促成，段戎、何貞儀等新秀詩人也紛紛進入讀者的視線。

澳門書法家邢悅亦是斑馬線成立的推手之一，當我們還在猶豫要不要成立出版社之際，他向我們推介很多澳門作者：盧傑樺、洛書、雪堇、譚俊瑩等，讓斑馬線一開始就奠定了即使不出翻譯書，也要走國際路線的基礎。

2018年，經由封德屏老師介紹，群盛幫我們爭取到出版辛鬱老師的紀念集《輕裝詩集》的機會。《輕裝詩集》裝幀設計上以辛鬱的名作「豹」為主視覺，紙筒書盒貫徹輕裝的理念。在設計上顛覆了大眾對「書」的刻板印象，無論是裝幀細節還是書本內容細節都得到相應的重視。

2020年，斑馬線文庫出版馬尼尼為《以前巴冷刀．現在廢鐵爛：馬來班頓》，榮獲第45屆金鼎獎文學圖書獎，即是對斑馬線文庫的極大肯定。

從2016年至今，斑馬線文庫出版品121本，其中詩集近90本，每一本書都灌注著造夢者許赫和執行者榮華滿滿的愛——群盛已經離開我們前往天琴座，但他對細節的堅持深深影響著我們，並將持續下去。

真正讓出版業活下去的，

是讀者

但凡出版社，都希望做有流量的書、暢銷書。斑馬線文庫以微小之姿，提出反商業化，以豐富書籍的多元生態為目標，意欲和這個商業化的世界發生強烈、正向的關係，其中辛苦，自然不為外人道。

斑馬線文庫以出版詩集為主，可無論是詩與遠方的曾經，還是閱讀日漸功利的現在，詩都是小眾區塊。開辦初期，品牌信賴度亦尚未建立，銷售狀況慘烈到三不五時就被當時的經銷商約談，要求改變出版類型，最後，甚至被勒令限期改善。

到哪裡生出一本不同以往類型又可以暢銷的書呢？有人提出辦個文學獎吧。搭配「斑馬線」，新設立的文學獎就叫作「快步通過文學獎」。

我們力圖振作，也嘗試將「小」往「大」拓展，但銷售上仍沒有起色。2017年，經銷商通知解約，斑馬線文庫的書從通路全面下市，時間長達半年，這也是斑馬線文庫最黑暗的一段時期。

如何在理想的豐滿與現實的骨感之間找到平衡點？社長許赫說，唯有深耕。

連續兩年，斑馬線出任務，到社區陪伴老人家說故事，每個月一次，蒐集了很多故事之後，做成小雜誌。《香片桂花糕》迄今已做了四期。

烏來國小的寫作課，斑馬線文庫全員出動，並發動自己的作者、好友：崎雲、趙文豪、施又熙、曹馭博、何貞儀、李畇墨、李伍薰等前往偏鄉教孩子們寫詩、講科幻故事。

今年，首部與AI圖像共創的圖文詩集《失眠是一種漸進式》（作者林豪鏘）由斑馬線文庫出版，緊接著，我們出版了新移民詩人王紅林《花朵長出了骨頭》，驅動先行密碼及接了地氣，詩集銷售成績亦亮眼。

社長許赫說，深耕是力圖改變非商業化讀物小圈子化、叫好不叫座的局面。即便再小眾，我們努力過了，這些微小的、美好的東西也會成為後行者的光。

讓狼群過去

我不知道如今還有多少人記得胡安‧魯爾福，他早已拋出他的答案：「一個人所做的事情，並不是他認為沒有價值，不使人感興趣。但是他並不渴望出版，甚至在某種程度上喪失了寫作的衝動。就像有人講的那樣，在整個這一群多似螞蟻的作家中，我們等待著讓狼過去，讓狼群過去。」

無論寫作，還是出版，我們都是螞蟻，不斷地搬走落葉、麵包屑以及其他東西。而這些微小的東西，正是我們在未知道路上收穫到的，無盡的禮物。