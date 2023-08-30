李蘋芬／巷子裡的廚房

「店裡放送著九十年代的流行金曲，〈花心〉、〈海嘯〉、〈把悲傷留給自己〉⋯⋯一回頭已經置身挪威的森林。」

文／李蘋芬

廚房令人又愛又恨。現在的租屋處有設備完善的廚房，剛搬進來時，為了不辜負這城市中得來不易的空間，發展過一小段時間的烹飪興趣。

每次開瓦斯爐，身上就大汗淋漓，等湯、等炊飯變熱的時間，整層屋子充滿食物的氣味。秋天到冬天，就無比熱忱的搜集食譜，到黃昏市場與人添購時令蔬果，在網上買鍋具。母親很擅長做菜，我在廚房實驗的幾道料理，其實有潛在的共同點，它們都是兒時記憶中、母親招牌菜的再現。但成果經常不及理想，於是就有點膩，廚房變成技藝的試場。

然後春節過完了，我栽進一項計畫，廚事的炊煙順理成章的消散，放大google地圖，改往外面覓食。

板橋這一帶，拐彎的巷子多，也藏有不少意外的珍饈。蒔漁廚房的菜式是台日混血，店裡有貓，貓忙著睡覺，偏肥，不理人，一點都沒有身為貓的自覺，竟然讓來路不明的人（我）摸牠的耳朵。老闆待人隨性，走進店裡就像到他家作客，你們就坐那，飲料在冰箱裡自取，你找黑貓喔？牠不會進來啦。牆上掛著人客評比：「出菜慢」的票數奇高，老闆紙上回應：「正在幫您趕囉。」

但食物樣樣新鮮乾淨好吃。平日晚餐時間，就我和男友一組來客，點了鍾愛的香煎雞腿丼飯，配上適合夏天的黑豚香蔥湯麵和絲瓜湯，還有香菜虎皮捲，香菜滿溢，密集的黑白芝麻又極香，香味與視覺皆豐盛。

店裡放送著九十年代的流行金曲，〈花心〉、〈海嘯〉、〈把悲傷留給自己〉⋯⋯一回頭已經置身挪威的森林。聽說最近的週末有駐唱歌手，又多了在外逗留的理由。

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香煎雞腿丼飯。（圖／李蘋芬提供）

牆上掛著人氣票選，包含「出菜慢」、「好吃」等等以及老闆回應的評比。（圖／李蘋芬提供）

店貓忙著睡覺。（圖／李蘋芬提供）

作者簡介 作者李蘋芬。（圖／聯合報系新聞資料庫） 李蘋芬 1991晚春生，有詩集《昨夜涉水》、《初醒如飛行》。曾獲台北文學獎、文化部青年創作獎勵，入選《新世紀新世代詩選》、《九歌109年散文選》，現為政大中文系博士候選人、兼任講師。

書名：昨夜涉水

作者：李蘋芬

出版社：時報出版

出版時間：2023-03-24



關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。