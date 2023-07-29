鄭微宣／隱身在浪下的造浪者

企畫、引導、溝通、定位

前陣子看了一齣台劇《人選之人——造浪者》，描述一群政治幕僚，為了想改變社會現狀、完成共有理念，熱血投入競選的職人劇。劇中有句話：「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火……我們的存在是讓候選人站在浪頭上，我們是造浪者。」

彼時還不知劇中議題此刻會掀起滔天大浪，觀劇時想著：「編輯也是一群隱身在後台的人，何時會有一部台灣職人劇，主角是編輯、議題含括台灣整個出版生態呢？」政治幕僚想改變世界，出版何嘗不是？編輯是一群（傻傻）相信，書與閱讀擁有（緩慢）改變世界力量的人。

當讀者走進書店，首先會被競相爭鳴的書封吸引，接著拿起感興趣的書名、議題、作者，讀完後，讀者不會知道編輯是誰。編輯只是版權頁上小小的名字，仿若不存在，卻是除了作者外，這本書成為此刻樣貌最重要的角色。

在我還是個極菜鳥編輯時，三采大家長張輝明就曾耳提面命：「編輯的角色就像導演，戲不是你演、劇本不是你寫、運鏡攝影也不是你，但你是整齣戲最重要的整合核心，這本書最終會變成何種樣貌，關鍵在編輯。」

多年前張董那段話，深深烙印在菜鳥我心裡，尤其身為一個開發國內作者或企畫議題的編輯，更需清楚自己的角色與任務。翻譯書著重的是選書的眼光、接地氣的包裝；而作者書編輯除上述外，是一本書的從無到有，更需要企畫、引導、溝通、定位的能力。

不抗拒任何新事物

三采有多個編部，各有其編部總編與擅長方向，由總編輯長統合，讓三采成為十分綜合的出版社。身為編輯二部總編，著力在華文創作、心理勵志、健康生活、輕理財面向。這裡頭就有兩個很不同的面向：實用書與非實用書。

而無論實用或非實用書，有個核心是三采編輯始終心心念念的──「讀者在哪裡？」

身為編輯，肯定是個愛書人，有千萬種讀書的理由，但現實很殘酷：一般大眾不是。現今書的競爭對手早已不是書，是社群，是串流影音，是手遊，是各種更容易吸睛上癮的事物。所以在一本書企畫之始，編輯就要為這本書找到市場的位置、找到讀者讀它的理由。這往往是三采內部爭辯最激烈的環節。每一本書，在編輯提出後，都經過團隊最嚴厲的審視、定義、聚焦，才會呈現在讀者面前。

「你搞不清楚自己所在的地方，就哪裡也去不了。」這是日劇《重版出來》中的一句對白，更是編輯要時刻提醒自己的事。當我們不了解自己企畫的書在市場上的位置、這時代的讀者為何需要它，怎能期待它能暢銷、為作者創造它的影響力？

新進編輯曾提問，編輯的嗅覺該如何培養？怎麼知道市場需要哪些書？如何跟作者溝通？其實，編輯的培養別無法門，必須用功，多讀多看，要雜食，不能只讀書，要追劇，要了解時事氛圍，對萬事萬物好奇，且不抗拒任何新事物。

建立雙向對話

編輯是作者與讀者間的橋梁，並非單純收稿、排版、印刷而已。作家擁有創作能量、創意與專業內涵，編輯擁有的是對整體書市的長期觀察、企畫與溝通能力，有時甚至是一種陪伴，引導作家做最好的發揮。

所以從一開始的企畫定位，到稿件修改、包裝風格，編輯須和作家建立信任、坦誠建議。作家畢飛宇在《小說生活》中提及：「我常對年輕作家講，要建立起自己的對話關係。和自己信得過的人建立起一種長期、有效的對話關係，這對小說家的成長很重要。」相較於國外有文學經紀人制度，台灣出版市場小，制度相對不完善。但我們仍希望致力於有潛力的作家，建立雙向對話。

以編二部今年出版的長篇文學小說《女二》為例，它榮獲第23屆台北文學獎年金大獎。在2021年入圍時，只有兩萬字文稿與寫作計畫。當時不知道會否得獎、寫成是何種模樣？但很喜歡這個故事。接下來一年內，和作者鄧九雲討論書籍定位、TA、包裝，進入創作環節後鑽入每個細節、來回討論修改；尚不知得獎與否時，即排定好出版計畫。而後來的得獎，為一年來的努力添上翅膀。

有一個好故事，團隊跟書店通路爭取到好資源，接著排定宣傳策略，跑遍了通告，雜誌採訪、直播、Podcast、對談、講座，將書推上文學暢銷榜。更有專業版權代理團隊來討論翻譯與影視授權的代理與外推。若有一天能看到華文小說變成外語影集，不是很酷嗎？

這是其中一例，每本書都是編輯的寶。編輯嗅聞著時代氛圍，疫情走到此刻算是暫時停歇，但幾年來的不安焦慮，仍纏繞著現代人，讓心理書籍被需求。於是，我們出版第一本以華人視角探討IFS的心理學專書《擁抱你的內在家庭》，由留佩萱博士讓風行歐美的革命性心理療法更切中台灣人的需求。而在這個看似追求自我的時代裡，其實更多人看不見自我價值，所以出版了《慣性討好》《成為自己的內在英雄》等。此外，其他編部推出的《蛤蟆先生去看心理師》已暢銷兩年，至今仍在榜上熱度不退。

變，是唯一的不變

你若問，這時代資訊來源眾多，為何還需要閱讀？身為當今傳奇投資公司波克夏副董事長查理．蒙格如此回應：「我這輩子遇到的聰明人（來自各行各業的聰明人）沒有不每天閱讀的——沒有，一個都沒有。華倫讀書之多，我讀書之多，可能會讓你感到吃驚。」身為編輯自然喜愛閱讀，讀書有時具有知識目的，更多時候是一種安頓身心的力量。

業內常嘆：出版難做。的確，現在吸引眼球的事物太多了，獲取知識的來源也不只書。但，閱讀始終是硬需求，身為編輯，能不能更積極地創造需求？

三采團隊心中永遠擺著一句話：「變，是唯一的不變。」所以三十多年前三采從美術設計書起家，歷經POP、紙雕、養生圖典、時尚雜誌，到後來的童書、文學、心理、健康、趨勢、商管等。看似什麼領域都做，但關鍵核心始終如一。

出版是滾動的有機體，書與作者該在時代需求的浪頭上，編輯是一群隱身在浪下的造浪者。能不能，用我們熱愛的出版與閱讀，來試著改變世界呢？