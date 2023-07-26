「中午貪鮮，冒著額汗喝熱的，傍晚餓了就鍋喝剩湯，微溫裡想起那些台語說得比國語流利的夏天。」

文／江鵝

最近新生一種狡猾，朋友聚餐時如果被問起想點什麼菜，我會說：「想吃你想吃的」。食物對我來說差別不大，但是如果旁人吃得熱烈，用餐氣氛比食物本身更可口，藉著同伴加持，興致特別到位，飯特別好吃。說起來有點像鬼，鬼吸氣味，我沾感情。

自己在家沒得沾，卻又特別想要好滋味的時候，便做些帶感情的菜，像是蕹菜煮幼麵。夏天喝蕹菜湯，尤其正中午，特別感到草葉對治暑氣。從前家裡會熱鍋爆兩瓣拍開的蒜，一撮丁香魚乾煸兩下，加進蕹菜，添水煮開，再灑進剪成短段的幼麵，滾到幼麵浮軟，湯就成了。從前吃的蕹菜是粗粗胖胖的品種，煮熟容易反黑，白麵線段在灰敗湯色裏浮沈，賣相不算好。但是那滋味啊，依稀帶著稠感的湯水有麵香，略鹹，把魚乾和蒜焦的氣味裹上每一條軟滑的蕹菜，放涼一點以後，整碗唏哩咕嚕的喝，從喉頭沿途滑灌，把熱氣燥逼的腹中臟器一個一個澎潤回原形，可比食用型冷氣，考慮到其中的營養成分，或許比真的冷氣更消暑。

說穿了只是「空心菜湯加麵線」，或「麵線空心菜湯」，但我不曾在講國語的地方聽過，更不用說見過這道菜，或許因為我在講國語的地方都是客人吧，這麼樸素的東西，通常只跟自家人吃，看著彼此對菜湯發出滿足的長嘆，理解又快慰，說：「熱人啉這上好」，夏天喝這個最好。

每一年夏天，我都拿麵線和蕹菜煮湯，省去蒜瓣和魚乾，一支片手鍋煮兩餐份，中午貪鮮，冒著額汗喝熱的，傍晚餓了就鍋喝剩湯，微溫裡想起那些台語說得比國語流利的夏天。

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作者簡介 作家江鵝。記者季相儒／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 江鵝 一九七五年生，輔仁大學德文系畢業，來自台南，住在台北。人類圖分析師兼自由寫作者，經營臉書粉絲頁《可對人言的二三事》與《Irene人類圖解讀》，著有《俗女養成記》、《俗女日常》。

書名：《俗女日常》

作者： 江鵝

出版社：時報出版

出版日期：2021/08/03



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