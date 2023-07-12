凌性傑／吃吃練練——一個人的健身餐

「蜜漬洛神花與起司雞胸肉極是相配，恰好可以撫慰乳酸堆積的身體，也恰好可以點亮一個尋常的週末。」

文／凌性傑

週末上午無事，最理想的活動是去健身房報到，半小時重量訓練加半小時有氧運動，迅速盥洗後繼續做一個嶄新的人。飲食跟運動，讓能量有進有出，維持良好的新陳代謝，身體會記住這循環流動的美。重量訓練後的飲食，通常以蛋白質為主，搭配少量碳水化合物與油脂。然而乳清蛋白實在難喝，雞胸肉也不容易做得好吃，市售的健身餐方便又營養，只是滋味索然，吃久了會覺得心很累。

若是時間充裕，我喜歡自製健身餐。超商、大賣場的舒肥雞胸肉品質很穩定，香料調味也恰到好處，美中不足的是口感乾澀，帶有些許的腥味。因此我習慣將現成的雞胸肉對半剖開，將原味起司片夾在中間，表皮再覆蓋一層起司片，送進烤箱，設定一百八十度烤十五分鐘即可取出。配菜部分我常選擇烤豆腐、烤櫛瓜、清燙高麗菜或花椰菜、水煮蛋（偶爾以滷蛋或皮蛋代替）、幾顆綜合堅果。盡量少吃米麵，便以小塊地瓜取代米飯。

起司片烤雞胸肉味道濃郁，起司與雞胸肉緊密交纏，口感綿密滑順，但吃多了容易膩口。為了使味道有層次、有變化，我習慣在擺盤時放一些台東的洛神花蜜餞、去核橄欖作為點綴。池上鄉農會產銷的蜜漬洛神花相當清爽高雅，完整保留洛神花的酸香，只添加少量的糖與鹽，像是一首鹹酸甜的協奏曲。蜜漬洛神花與起司雞胸肉極是相配，恰好可以撫慰乳酸堆積的身體，也恰好可以點亮一個尋常的週末。於是更加知道，吃吃練練，練練吃吃，這才是像樣的人生。

（圖／凌性傑提供）

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