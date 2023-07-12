凌性傑／吃吃練練——一個人的健身餐
「蜜漬洛神花與起司雞胸肉極是相配，恰好可以撫慰乳酸堆積的身體，也恰好可以點亮一個尋常的週末。」
文／凌性傑
週末上午無事，最理想的活動是去健身房報到，半小時重量訓練加半小時有氧運動，迅速盥洗後繼續做一個嶄新的人。飲食跟運動，讓能量有進有出，維持良好的新陳代謝，身體會記住這循環流動的美。重量訓練後的飲食，通常以蛋白質為主，搭配少量碳水化合物與油脂。然而乳清蛋白實在難喝，雞胸肉也不容易做得好吃，市售的健身餐方便又營養，只是滋味索然，吃久了會覺得心很累。
若是時間充裕，我喜歡自製健身餐。超商、大賣場的舒肥雞胸肉品質很穩定，香料調味也恰到好處，美中不足的是口感乾澀，帶有些許的腥味。因此我習慣將現成的雞胸肉對半剖開，將原味起司片夾在中間，表皮再覆蓋一層起司片，送進烤箱，設定一百八十度烤十五分鐘即可取出。配菜部分我常選擇烤豆腐、烤櫛瓜、清燙高麗菜或花椰菜、水煮蛋（偶爾以滷蛋或皮蛋代替）、幾顆綜合堅果。盡量少吃米麵，便以小塊地瓜取代米飯。
起司片烤雞胸肉味道濃郁，起司與雞胸肉緊密交纏，口感綿密滑順，但吃多了容易膩口。為了使味道有層次、有變化，我習慣在擺盤時放一些台東的洛神花蜜餞、去核橄欖作為點綴。池上鄉農會產銷的蜜漬洛神花相當清爽高雅，完整保留洛神花的酸香，只添加少量的糖與鹽，像是一首鹹酸甜的協奏曲。蜜漬洛神花與起司雞胸肉極是相配，恰好可以撫慰乳酸堆積的身體，也恰好可以點亮一個尋常的週末。於是更加知道，吃吃練練，練練吃吃，這才是像樣的人生。
作者簡介
凌性傑
高雄人。台灣師範大學國文系、中正大學中文所碩士班畢業，東華大學中文所博士班肄業。
現任教於建國中學。曾獲台灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎。
著有《男孩路》、《島語》、《海誓》、《自己的看法》、《彷彿若有光》、《陪你讀的書》、《文學少年遊：蔣勳老師教我的事》、《慢行高雄》、《年記1974：飄浮的時光》等。編著有《九歌一〇八年散文選》、《2018臺灣詩選》、《青春散文選》（吳岱穎合編）、《靈魂的領地：國民散文讀本》（楊佳嫻合編）、《人情的流轉：國民小說讀本》（石曉楓合編）、《另一種日常：生活美學讀本》（范宜如合編）等。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
關於「作家餐桌」
諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。
20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言