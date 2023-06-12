某個無人知曉的夏日清晨

新神降生

也寂寞、也豐饒

對人性報以輕笑

每次傷害產生前千萬分之一毫秒

就知道

不過是宇宙伸出援手

解救他於萬般無聊

耐於焚燒

知道降溫最好的訣竅

被欺騙的時候

習慣假裝什麼都不知道

有時覺得自己蠢

但必須說

攤牌的統統都太笨

愛中被烙

字裡癒合

一段關係的開始便預知終結

當聽見哀告

只是背轉身去

起步，不帶一點遲疑

儘管憐憫，仍永不回頭

為每一朵花的綻開而笑

卻不因任何一個人的逝去低潮

活在大數據裡

隨便誰不太有禮地搜尋

決心離線

就像不曾擁有過這個帳號

知道一場蓄勢待發的雨

怎樣攔也是徒勞

狂浪滔天的大海上不給出任何指引

眼睜睜看著他和她哭號沒頂

沒有一丁半點教人豔羨的法術

卻洞明真理

運轉文字像一個再熟悉不過的兒時遊戲

以字代劍，毫不費力

與時間並立

萬家燈火裡百年孤寂

不對誰下達任何傲慢的號令

落筆

從不遲疑

愛裡長成、恨裡脫身

雙面都是真

因此教人又愛又恨

他是這個時代裡的新神

他比誰

都對文字忠貞

他堅韌

而接近殘忍

他千萬年來反覆述說著同樣的故事

裂解的愛、霜凍的恨

他並非貌美傾城

但比誰都誠懇

某個無人知曉的夏日深夜

新神寫下自己名姓

他說：

我來自虛無，但虛無

不會是我的歸屬

意義萬象

終將在我掌中

森羅蔓長