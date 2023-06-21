鄧九雲／早餐是情懷

聯合新聞網／ 鄧九雲
早餐是情懷。（圖／鄧九雲提供）
早餐是情懷。（圖／鄧九雲提供）

「吃早餐最大的意義是讓我在一人狂奔的創作道路上想起以前的夥伴，那段巡演打拼的日子，是我演員生涯裡最快樂的時光。」

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一顆蛋，一片麵包，一碗水果優格。

大概近十年的早餐都是如此。其實更早以前是不吃早餐的，非得要睡到最後一刻才起床，哪有時間吃東西。這習慣真正培養起來是要追溯到2012-2015年那段時間。當時因為舞台劇巡迴演出，在香港中國新加坡等地都住在旅館裡。每晚睡前，我就會和室友講好隔天幾點起床吃早餐，因為早餐是免費的，如果吃飽一點中餐就不用吃了，省錢又省事。出門在外工作可不像旅遊，有些城市的交通並不是那麼方便，也有可能水土不合吃壞東西就麻煩了。我們有一個早餐小隊，就是團裡固定會吃早餐的人大約十位，除了演員還有很多技術人員。我們會坐一起，邊吃邊聊到餐廳趕人，是難得的交流時刻。

就在那頻繁進出旅館的日子，養成了每天吃早餐的習慣。不過飯店早餐的水準不一，從燻鮭魚配歐式麵包到白水稀飯配腐乳都有。有時真的吃不下去，就會剝一顆水煮蛋配咖啡。不管到哪，蛋總會有的。真沒想到有一天會全世界缺蛋。

拍下這張照片前，我差不多一兩個月沒吃到蛋了。少了蛋這早餐套餐感覺有點吃不飽。這三樣東西簡單，但其實還蠻講究的——蛋是放養蛋，蛋黃色澤和飽和度一眼就能分辨。麵包我喜歡歐式酸種，最好是店家自己培養的那最好。優格是鮮乳發酵無糖的，再自己加蜂蜜。吃早餐最大的意義是讓我在一人狂奔的創作道路上想起以前的夥伴，那段巡演打拼的日子，是我演員生涯裡最快樂的時光。

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作者簡介

作家鄧九雲。記者王聰賢／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

鄧九雲

演員、編導、作家。

政治大學韓文與廣告雙學位，英國East 15表演碩士。表演作品涵蓋影像、劇場，遍及臺港中。

18歲從模特兒出身，20歲轉戰演員，30歲跨界文字書寫與展演策劃，發表「小說聚場」系列作品，持續探索故事語言的多樣可能性。

散文作品《我的演員日記》；短篇小說《用走的去跳舞》、《暫時無法安放的》、《最初看似新奇的東西》、《女兒房》。

以長篇小說《女二》榮獲第23屆臺北文學獎年金大獎首獎。

書名：《女二【臺北文學獎年金大獎獲獎作品】》
作者：鄧九雲
出版社：三采文化
出版時間：2023/2/24

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