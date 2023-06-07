羅毓嘉／爸爸的早餐桌
「去果園裡繞將一圈。
收上來的，就是今天的早餐了。沒有多，也不會少。」
文／羅毓嘉
爸爸，和媽媽，都是宜蘭人。在台北相遇，在高雄成家。從當初一口皮箱落地在高雄小港的公寓裡，養育一對姊弟。幸的是，一對姊弟，並沒有長壞，還各自有了些發展，挺好的。
「挺好的。」也或許就是這個念頭吧，身為宜蘭人的爸爸，在退休時所設想的生活，必然也與宜蘭相關：一畝田，一方房，一條狗，愛妻在側，彷彿，也已經沒有什麼可以抱怨了的。對吧？但一切就是出在這個對吧。
一塊2.5分大的地。
不能說是太大，但也不小的一塊地。即使有了農舍的建蔽，怎麼蓋也就是35坪兩層樓的獨棟房屋。
前庭是老爸的，後院，也是。老爸退休前是個工程師，顯然，退休後，也還是。他有一本植栽工程進度的小本本：春耕葉菜、等待桃李結實，夏待瓜果，秋收橘橙，冬呢，則還有耐冷的果蔬等著綻放，啊，庭院四周，那不是已經到了櫻花開的季節⋯⋯
一整年，2.5分地，春夏秋冬，就這樣過了四季。非常簡單。
有些較老爸晚了幾年退休的同僚來問：老羅啊，你這退休生活怎麼安排呢？我們總是無聊得緊哪。
我爸領著他們去果園裡繞將一圈。收上來的，就是今天的早餐了。沒有多，也不會少。
老爸說：退休，就是要養條狗——早上遛一圈一個半小時，回來自己做午餐，一個半小時，也就過了。然後呢，務必睡個午覺，起床時，哇，又要遛狗了。接著，就是自己的晚餐啦。收拾完，洗完碗，你看，是不是一整天就這樣過去呢？
爸爸是個充滿智慧的人。我喜歡這樣的爸爸。
當然，老爸每天鮮採上來的蔬果瓜類，都是早餐的一部份。理由？也沒別的。最是新鮮最是甜美的東西，吃啊，當然吃！
謝謝爸爸的早餐。
作者簡介
羅毓嘉
1985年生。紅樓詩社出身，政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。在資本市場討生活。頭不頂天，腳不著地，所以寫字。著有詩集《嬰兒涉過淺塘》等五種，散文集《天黑的日子你是爐火》等三種。
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