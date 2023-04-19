「一家人都在家，吃著普通的家常飯菜。普通，然而素美。」

文／洪愛珠

假日午餐，燒了三道菜，白米飯，無湯。

家裡其實是三口人，不過飯菜僅燒兩人份。女兒出生未滿三個月，還需時間，才能直起身體，與父母同桌吃飯。屆時，米就要從一杯，加煮成一杯半了。我們很享受吃飯，願她以後也是。這天的米，是草屯農會出品，年初新碾的台農77號，口感彈糯，粒大且甜。

吃新米時總是格外高興，宛如恰當地把握了時辰。

仔細燒出來的家常飯菜，那樣的好吃，與館子菜的好吃不同。家常飯菜可能也講究，而未必有譜式，也無名字。比如這一天的涼拌菜，是洋芹絲，拌金茸菇和黃豆芽。用了冰箱裡現成的材料，替換成別的食材，也不成問題。

黃豆芽摘鬚燙熟待用。洋芹削去粗纖，切絲，以鹽水燙，顏色更翠。芹菜取其脆口，若沒有，芫荽嫩莖可代之。乾鍋炒軟金茸菇，若無金茸菇，杏鮑菇拆細絲也可以。三種菜分別處理，最後拌成一鍋。調味以民星魚露、微量糖、蒜泥、北港麻油混合油潑辣子（這天用「雲松小館」辣油）。

（圖／洪愛珠 提供）

（圖／洪愛珠 提供）

涼菜做好，米飯亦煮熟燜著。就炒青江菜，我喜歡媽媽從前用台語稱之「湯匙阿菜」，在五股公有市場的「紫雲農場」買得。紫雲在農忙時無暇顧攤，便擺一張帶鎖木桌，桌面鑿細孔，讓顧客自行取菜投錢。湯匙阿菜以薑絲爆香，黃酒熗鍋，兩勺自家的豬骨高湯。若要菜炒起來不澀，鹽裡混很少量的糖。

今天的魚是紅高麗，這種細緻的白肉魚適於乾煎，用的是雞油，有葷油香氣，而不若豬油濃重。桌上有條乾煎的，帶頭尾的海魚，便是很經典台灣家庭餐桌。魚煎起來皮不破，酥黃乾爽，那也就算是很可以的工夫。

我作飯的同時，先生清潔了地板。勞動後，進廚房問今日菜色，他開了一支平價義大利白酒來配魚。以唱機播放天才爵士吉他手強哥・萊哈特（Django Reinhardt）1965年的錄音。

飯吃一半，孩子哭起來。一人抱起來哄，讓另一人繼續吃，吃的七八分了，再接手照顧，讓對方去吃。孩子終於哄睡，夫婦兩人邊聊邊吃，一餐飯吃了個把鐘頭。

這天很靜，一家人都在家，吃著普通的家常飯菜。普通，然而素美。

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作者簡介 （圖／聯合報系新聞資料庫照片） 洪愛珠 本名洪于珺。一九八三年生，台北養成。倫敦藝術大學傳播學院畢，資深平面設計，大學兼任講師，工餘從事寫作，以記舊時日，家常吃食與經過之人。曾獲台北文學獎、林榮三文學獎、鍾肇政文學獎，作品入選《九歌一○八年散文選》。 近期作品：2021年由遠流出版的首部散文集創作《老派少女購物路線》，奪下第20屆臺北文學獎散文首獎，以及2021Openbook好書獎．年度中文創作。

書名：《老派少女購物路線》 作者：洪愛珠 出版社：遠流出版 出版時間：2021-04-01

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