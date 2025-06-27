《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》阿呆印度大暴走 小新這次怎麼辦？

琅琅悅讀／ 車庫娛樂
《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》。圖/車庫娛樂提供
《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》。圖/車庫娛樂提供

大人小孩都喜歡的《》最新電影將在今年暑假8月22日要在全台電影院上映啦！《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》(クレヨンしんちゃん 超ちょう華麗かれい！灼熱しゃくねつのカスカベダンサーズ)不僅是系列電影首度以為舞台的載歌載舞作品，也是導演橋本昌和第六度執導《蠟筆小新》電影版，橋本導演不僅是《蠟筆小新》電影版的重要創作者，更是開拓作品新題材、新舞台的關鍵人物。

導演橋本昌和的風格特色是大膽設定跨文化場景，以及以「家庭」作為情感核心。橋本導演曾描寫野原一家搬到墨西哥，以及去澳洲享受遲來的新婚旅行，這次在《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》中則讓小新帶領大家前往印度。導演表示他為了取材而與製作團隊實地走訪印度，「不只吃了超辣的咖哩，也體驗到了灼熱的太陽。」並稱電影將會「載歌載舞、有哭有笑、有、有迷惘與失落，將會呈現出與以往不同，卻又比以往更有蠟筆小新風格，充滿娛樂的盛宴。」

而這次的配音陣容可說是「超華麗的傳奇等級」！包含曾聲演《咒術迴戰》釘崎野薔薇、《青春豬頭少年系列》櫻島麻衣等角色的重量級瀨戶麻沙美，在本作中飾演印度超人氣少女「艾莉安娜」。這是瀨戶首度參與《蠟筆小新》系列電影版，她對於能參與這次電影感到十分高興，並表示這次電影充滿舞蹈與歌唱元素，相當值得期待。

除此之外，還有兩位傳奇大師級聲優山寺宏一與速水獎分別飾演印度刑警搭檔「卡比爾」與「迪爾」，這是山寺宏一自2009年以來時隔16年再度參與《蠟筆小新》電影版，他興奮地表示自己期待這一刻已經好久了。而以重低音美聲聞名的速水獎則提到自己曾去印度旅行過，在收到劇本時就相當期待，錄製時也打從心底享受整個過程。

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》。圖/車庫娛樂提供

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》劇情描述為了慶祝日本「春日部市」與印度「哈加希米爾州的穆希拜小鎮」締結為姊妹市， 因此舉辦了「春日部兒童娛樂節」，舞蹈比賽中優勝的團體將可以前往印度跳舞。 春日部防衛隊五人合力熱舞獲得優勝，得到前往印度的機會！

在那裡，阿呆買了一個奇怪的鼻子造型背包，背包卻藏著可怕的秘密，阿呆在無意間將背包裡的一張紙塞進鼻子後，居然變成了一名「暴君」失控大暴走！性情大變的阿呆獲得了足以威脅世界的力量，小新他們能阻止「暴君」阿呆嗎？在公開的前導電影海報中，以阿呆在前景的海報上寫著「再見了，小新」，讓人不禁對劇情發展充滿好奇與想像。《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》將於8月22日國語、日語版本同步在台上映。

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》。圖/車庫娛樂提供

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