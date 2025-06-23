《F1電影》61歲小布爆滿腹肌抵抗G力 獲讚：賽道猛獸

由「不老男神」布萊德彼特接棒阿湯哥，與《捍衛戰士：獨行俠》導演推出全新動作鉅片《F1電影》，並與地表最高速的運動賽事「一級方程式」完美聯動，打造出專屬於大銀幕的震撼體驗。

該片全球媒體影評6月18日正式解禁，《F1電影》被媒體譽為「好看到差點忘記呼吸」、「絕對是年度最爽的電影」，超刺激的比賽場面也讓影評人看得腎上腺素爆衝，直呼「最後一場比賽直接封神！」，媒體更表示「即便沒看過賽車的觀眾也能享受的好片」。該片今天在台舉辦媒體試映會，同樣博得滿場好評，遠見雜誌記者驚歎「墊底車隊團結逆襲上位的故事實在太熱血」，更有媒體表示「看完更想去4DX及ScreenX二刷！」，迫不及待想體驗不同規格所帶來的觀影體驗。隨著爆棚好評瘋狂出籠，瞬間引爆影迷、車迷的高度期待！

今年61歲的小布在《F1電影》飾演睽違30年重返一級方程式賽道的車手，由於他堅持不靠替身上場，因此體能就成為拍攝最大的挑戰。在賽車時速300公里下，每次轉彎都會給身體帶來平常五倍重力的壓力，小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課，加強體能訓練強化核心肌肉，並透過最大攝氧量測試(VO2 max testing)來監控體能表現，完全與現役車手如出一轍，因此他在片中親自上陣開飆，全靠爆滿腹肌抵抗G力，呈現出最真實的演技，最新釋出劇照更大秀精壯身材，隆起胸肌與炸開的二頭肌讓他帥度爆棚，化身為賀爾蒙噴發的賽道猛獸，被媒體封為大銀幕師奶殺手，又一次以熟男魅力征服全球觀眾。

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》除了讓小布親自上陣以外，劇組更突破影壇技術極限，開創出超越《捍衛戰士：獨行俠》的IMAX攝影技術，讓全球觀眾都能沉浸式體驗這項運動的瘋狂魅力。曾與阿湯哥合作賽車電影《霹靂男兒》的金獎製片傑瑞布洛克海默表示「全世界只有 20 位一級方程式賽車手，但IMAX能讓我們一般人得以體驗他們的世界」，劇組為了減少賽車負重，破天荒打造出影史最輕、具有移動性能的IMAX攝影機，緊緊安裝在賽車上以300公里時速狂飆時拍攝，導演喬瑟夫柯辛斯基表示「我們拍到轉播無法呈現的體驗，讓觀眾能感受到車手獨一無二的視角」，也讓《F1電影》成為一部大銀幕絕無僅有的瘋狂體驗。

《F1電影》劇情描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登 飾)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

《F1電影》預售票熱賣中，購票即可獲得限量「魔幻時刻款」海報特典，詳情請洽各大影城。電影將於6月25日(週三) 2D • IMAX • 4DX • MX4D • Atmos • Dolby Cinema • ScreenX 同步上映。

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

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《F1電影》。圖/華納兄弟提供