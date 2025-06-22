《臨江仙》白鹿x曾舜晞「離婚」真相揭曉 絕美婚紗照閃瞎眾人

由白鹿、曾舜晞主演的仙俠劇《臨江仙》以「三生三離」為劇情主軸，展開跨越三世的虐戀糾葛，劇情屢屢反轉，自開播以來討論度不減，更登上LINE TV熱播冠軍寶座。在最新劇情中，兩人「離婚」的真正原因終於揭曉，虐心的情節讓粉絲直呼心痛，不過戲裡雖虐戀，戲外卻是氛圍甜蜜，兩人不僅常發糖營業，還會合唱情歌，撫慰粉絲的心。曾舜晞在受訪時透露，大多是點子多的白鹿主動提出，兩人會抽空一起拍攝錄音。

《臨江仙》講述四靈仙尊花如月（白鹿 飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞 飾）是同源共生的一對仙侶，卻因誤會反目成仇，這對夫妻糾纏三生三世歷經結婚與離婚的反覆輪迴。本週劇情揭曉兩人決裂的主因，劇中白鹿因被曾舜晞封印法力，只能眼睜睜看著年幼的兒子斷氣，獨自承擔喪子之痛的她，甚至還被村民誤以為妖孽，綁在木樁上點火焚燒，內心的恨意因此萌生，然而曾舜晞劇中失憶的真相，與兩人捲入的陰謀尚未揭曉，撲朔迷離的劇情讓觀眾緊追不捨。

兩人戲裡愛恨交織，戲外則常合體發糖，不時會分享合唱的歌曲和合照，近日更PO出絕美婚紗照，與合唱的情歌〈唯一〉，讓CP粉開心不已。曾舜晞接受大陸媒體訪問表示，這些宣傳創作很多是白鹿的點子，「她（白鹿）像發動機，時不時會給大家很好的點子」，他們也會透過群組、發訊息，約好時間一起拍攝，曾舜晞坦言自己在拍這檔戲之前不知道怎麼宣傳，「她（白鹿）確實是戲劇宣傳的神！」

他還透露自己和白九思最像的一點就是「嘴硬」，絕對不向人撒嬌，「吃醋的要死也不會說出來！」被問到白鹿會向他撒嬌嗎？他馬上爆料白鹿撒嬌的一面，「拍攝的時候是夏天，她天天點奶茶讓我喝，不喝的時候她就得撒嬌，就說『你喝一口嘛』，我說我放車上了，她說不行，你下一場戲必須當著我面喝。」

此外，互動良好的兩人，也常被捕捉到有趣的互動，像是白鹿在講話或大笑時，曾舜晞會用手勢要她小聲，曾舜晞被問到此事直呼：「她的笑聲太魔性了！」現在不會用手勢要白鹿安靜，笑說：「會直接摀嘴！」

《臨江仙》白鹿（右）與曾舜晞為戲宣傳合體拍攝錄音，圖為兩人為合唱歌曲〈在加約共和國離婚〉拍攝的合照。（圖／翻攝自微博）。圖/LINE TV提供

另一部登上LINE TV熱播排行的古裝喜劇《長安的荔枝》改編自馬伯庸同名小說，劇情靈感來自唐代名句「一騎紅塵妃子笑」，雷佳音飾演的小吏要在貴妃誕辰之前，從嶺南運來新鮮荔枝。荔枝「一日色變，兩日香變，三日味變」，而嶺南距離長安五千餘里，山水遙遠，這是一個幾乎不可能完成的任務，任務失敗他的人生也就完蛋。

雷佳音劇中除了須分秒必爭地尋找保鮮方法，優化運送路線；與此同時，他還要應對接連不斷的陰謀與殺局。憑藉著真誠與執著，在眾人的協助下，突破重重難關。該劇由《長安十二時辰》導演曹盾執導、雷佳音與岳雲鵬主演，透過幽默喜劇的方式呈現唐朝社畜的職場奮鬥記，開播後頗受好評，直讚「唐朝打工人」故事讓人超有共鳴，場景裝造細節滿滿，喜劇調性鮮明。

《長安十二時辰》。圖/LINE TV提供

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《臨江仙》白鹿、曾舜晞（左）拍攝婚紗照。圖/LINE TV提供

《臨江仙》白鹿（右）曾舜晞糾纏三世。圖/LINE TV提供

《臨江仙》白鹿（左）曾舜晞劇中「三生三離」，因誤會反目成仇。圖/LINE TV提供

《臨江仙》白鹿在在寒冷的雪夜抱著夭折的兒子，神情哀戚。圖/LINE TV提供

《臨江仙》白鹿被村民認為是妖孽，捆綁在木樁上焚燒示眾。圖/LINE TV提供

《臨江仙》《臨江仙》曾舜晞飾演「大成玄尊」白九思。圖/LINE TV提供