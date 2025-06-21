《白衣蒼狗》探討非法移工與長照困境「不妥協的凝視」募資啟動

琅琅悅讀／ 牽猴子
《白衣蒼狗》全台戲院巡演將開跑！　「不妥協的凝視」募資計畫啟動，攜手長照、動保機構，邀觀眾正視無聲的生命故事。圖/牽猴子提供
《白衣蒼狗》全台戲院巡演將開跑！　「不妥協的凝視」募資計畫啟動，攜手長照、動保機構，邀觀眾正視無聲的生命故事。圖/牽猴子提供

🏆 第77屆坎城金攝影機獎特別提及
🏆 第61屆最佳新
🏆 入圍超過14個國際影展

入選坎城影展導演雙週、榮獲金馬獎最佳新導演等多項國際肯定的話題電影《白衣蒼狗》(𝑴𝑶𝑵𝑮𝑹𝑬𝑳)，將於 6 月 27 日起展開全台巡演上映，以沉靜凝視的鏡頭語言，揭開台灣偏鄉照護體系的殘酷現實，也道出照護者與的無聲生命經驗。此外，《白衣蒼狗》也特別啟動群眾計畫，盼望透過更多觀眾的參與，讓這部作品走入更多城市與戲院，與社會展開一場深刻的公共對話。

《白衣蒼狗》描述在醫療資源匱乏的台灣偏鄉，一名泰國失聯移工悟姆為了謀生擔任非法看護，雖未受過專業訓練，但照顧病患無微不至；然而，面對薪資拖欠、醫療事故與同儕失蹤事件，悟姆被迫在生存與道德之間做出艱難抉擇。導演曾威量以自身家人照護經驗為創作基底，結合對台灣非法移工與偏鄉醫療問題的長期關注，以特別的鏡頭語言鋪陳出照護現場的重量與寂寞，因此，《白衣蒼狗》不只是電影，更是一場讓無聲者被看見的行動。

《白衣蒼狗》。圖/牽猴子提供

「不妥協的凝視」募資計畫啟動，攜手、動保機構，邀觀眾正視無聲的生命故事

此次電影巡演預計於北中南多地展開，6 月 27 日先回到拍攝地高雄開始第一站，並安排導演現身特映場，親自與觀眾分享創作理念與照護心路。而為了讓更多人能夠參與其中，這次電影上映特別透過募資平台發起【《白衣蒼狗》全台首度巡演｜不妥協的凝視】計畫，提供包含電影交換券、導演簽名感謝函、珍藏周邊商品等多元回饋，更特別設有公益票券與三大公益合作方案，觀眾可選擇支持弘道老人福利基金會、台灣動物緊急救援小組／貓狗聯合勸募平台、台灣幸福狗流浪中途協會，將關注延伸至實際行動，為照護者與流浪動物帶來實質援助。

「所有的體驗，唯有在觀眾也參與其中的時候，它才可以完滿。」導演曾威量表示，《白衣蒼狗》是一場凝視現實、呼喚理解的影像行動，期待透過募資，讓這部作品深入更多社群與族群中，共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的苦與愛。《白衣蒼狗》全台巡演即將展開，更多電影與募資詳情，請至官方粉絲專頁與👉《白衣蒼狗》募資平台

《白衣蒼狗》募資周邊毛巾。圖/牽猴子提供

《白衣蒼狗》募資周邊帆布袋。圖/牽猴子提供

《白衣蒼狗》募資周邊明信片。圖/牽猴子提供

《白衣蒼狗》。圖/牽猴子提供

《白衣蒼狗》。圖/牽猴子提供

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