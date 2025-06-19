《禁咒島》千萬網紅「大馬波神」參演 意外解除200年前薩滿封印

馬來西亞票房冠軍恐怖鉅片《禁咒島》（英文片名：Cursed Island）故事描述一群年輕人因為打賭輸了，而被迫在當地人警告不得擅闖的荒島上度過一夜，結果他們意外打破當地古老的咒語，喚醒了以人類血液為食的邪惡怪物，原本美好的假期頓時變成沒有盡頭的惡夢……《禁咒島》將於7月4日全台大銀幕戰慄上映。

《禁咒島》把馬來西亞當地的風土民情，融入好萊塢荒島求生類型之中，是東南亞恐怖片少見的風格，因此一推出就獲得大批觀眾支持。在馬來西亞上映時，立刻拿下該週的本土新片票房冠軍，本片在周邊其他國家也同樣受歡迎，目前是越南和柬埔寨兩國影史最賣座的馬來西亞電影。

《禁咒島》在網路上釋出預告片之後，因為充滿清涼畫面以及男女演員親熱的橋段，而在馬來西亞引發爭議，登嘉樓（Terengganu）州政府更直接禁止本片在當地上映。製片張捷惟（Fred Chong）在首映會上透露，本片挨了整整10刀，才能以PG-13（13歲以下禁止觀賞）的級別在馬來西亞上映。當被問到這些刪減會不會影響觀眾的感受，張捷惟強調，馬來西亞上映的版本，就是最好且最符合馬來西亞國情的版本。現在，一刀未剪的《禁咒島》在台灣就看得到！

童星出身的馬來西亞女星阿美莉婭亨德森（Amelia Henderson）在《禁咒島》飾演有感應能力的「凱特」，是解開島上謎團的核心角色。關於預告片清涼畫面引發的爭議，她表示：「當我接到這部片時，如果我說我不知道拍攝那些穿著比基尼在海灘上的戲，會招來一定程度的批評，那我就是在說謊。」她強調，會選擇比基尼作為片中的服裝，是因為導演想要「精準呈現出20幾歲的人在海灘上會怎麼穿」。

《禁咒島》「大馬波神」蕭佩兒曾來台上《小姐不熙娣》（圖片翻攝自YouTube）。圖/車庫娛樂提供

IG超過2543萬人追蹤的馬來西亞網紅「大馬波神」蕭佩兒（Ms PuiYi）在《禁咒島》飾演「凱蒂」一角，這是她首度參演電影，「這部電影能讓大家看到大馬（馬來西亞）美景，我為此感到很驕傲。」她還特別為本片學習潛水，「我也愛上潛水，還考了潛水牌（執照）」，她期盼下次能挑戰動作片或愛情片。有趣的是，蕭佩兒曾經來台灣上過《小姐不熙娣》節目，參加「外國天菜來聯誼！」單元，自然活潑的表現廣獲台灣網友喜愛。馬來西亞男星維卡爾（Vikar）在片中有遭到蕭佩兒色誘的橋段，他在首映會上開玩笑道：「我知道很多男生很羨慕我。」導演由昊透露，事實上，維卡爾的女友親自到了現場「監場」，要拍攝親熱戲時還要徵求她的同意。

《禁咒島》在蘭卡威縣（Langkawi）一座私人島嶼取景。飾演「班」一角的馬來西亞男星阿利夫薩塔爾（Alif Satar）表示，片中沒有任何場景是在片場裡搭建出來的，像是洞穴的戲就是在真正的洞穴裡拍攝，現場甚至沒有廁所，「這確實讓我們很容易進入狀況，要表現出驚嚇的情緒不會很難，因為那個地方真的很可怕。」《禁咒島》將於7月4日全台大銀幕戰慄上映。

《禁咒島》「大馬波神」蕭佩兒身材姣好（圖片取自IG@ms_puiyi）。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

《禁咒島》。圖/車庫娛樂提供

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