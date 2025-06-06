文化部長李遠號召14部強檔台劇：《我們與惡的距離II》《成功路上》《親密之海》《寶島西米樂》等打造台劇新高峰

為鼓勵台劇產製能量愈趨蓬勃，推動台灣影視產業持續邁向國際，文化部今6月5日首次攜手臺灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，文化部長李遠親自出席，與14部備受注目的台劇團隊齊聚發聲，創造國內外更寬闊的能見度。李遠表示，台劇一直創下新的天花板，靠的是台劇產業中電視台、OTT平台、製作公司等的合作，「這是一個大家庭，我會盡力提供我能做的服務」。

李遠表示，近年最常聽到「台劇天花板」這句話，他昨天看了創下台灣首次賣到Amazon Prime Video，共240個國家版權的《我們與惡的距離II》，「又創造另一個台劇天花板」。李遠說，台劇一直再創天花板的新高度，靠的是所有電視台、OTT平台、製作公司等所有人的努力。「我一直沒有離開這個行業，也一直在看劇」，李遠也分享，先前看了《忘了我記得》，看到與他同輩的秦漢睽違螢幕已久後的演出，「還是那麼帥」，而且沒有經過配音的秦漢聲音原來是這樣，讓他深刻感受，「這行走了這麼久，還是有許多人在這持續努力」。

李遠說，作為第一個從電影、電視界出身的部長，他及文化部能做的就是「服務」，所以接下來文化部將透過「電視及新媒體內容製作補助」，鼓勵包含中長劇集在內的多元劇種進行「練兵」，提升「技術力」，加強新人演員培養，也支持傳統電視台增加成本、提升技術規格，並與國內平台合作，創造更多資源。「文化黑潮台劇徵案」則繼續支持推動具國際市場性且開發難度高的旗艦劇集製作，壯大台灣「製作力」。

同時也將持續協助影視基地、虛擬攝影棚、特效等建置及各項訓練班，提供拍攝、製作更好的環境及技術的提升。同時也將持續協助影視基地、虛擬攝影棚、特效等建置，提供拍攝、製作更好的環境。在行銷部分，除了延續性的海外行銷補助，協助劇組參加國際影視市場展外，文化部今年也加入「海外造星計畫」，鼓勵已完成銷售海外版權的節目，提供補助支持藝人、主創團隊及劇組赴播映地區舉辦宣傳造勢活動，希望持續在內容、製作、行銷等各個環節提供最有力的支持。「我們是一個大家庭，我會盡所能的提供服務」。

文化部長李遠。 台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

台灣影視產業儘管在疫情期間受到衝擊，仍在逆境中持續耕耘與創新。在文化部多元補助機制的支持下，累積內容開發與製作的量能終於噴發。今年台劇陸續綻放，包括5月已上檔的：王識賢與李程彬跨時空聯手的《成功路上》、莫子儀領銜主演的《喝酒吧！笨蛋》，以及6月初台視八點檔剛開播以「女西裝師」為主題的《寶島西米樂》，都仍在持續熱播中。

本周隨即再登場的是，首季引發高度熱議的寫實電視劇《我們與惡的距離II》，由周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育共同擔綱，正式預告釋出僅1周已飆破20萬次點擊，可見關注度之高。公視台語台、華視共同出品的生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》，鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔共同演繹。

下半年的熱門作品聲勢高升，李銘順主演、改編胡晴舫小說的《親密之海》近日拋出海報即引來討論。另有《想見你》團隊以曾敬驊飾演的連續殺人犯為主角的《如果我不曾見過太陽》。言承旭及林依晨號稱從影最大尺度的《同棲散策》。張孝全、陳意涵合作的《郵票與舒芙蕾》。連晨翔、章廣辰聯手演繹復仇為基調的家庭生活劇《舊金山美容院》。日前已在哥本哈根民主高峰會進行世界首映的《零日攻擊》。超過10名帥哥卡司的《男公館》。曹瑞原執導、陳意涵與張鈞甯好友合作的《時候》。三立電視大戲《百味人生》，都將為2025台灣劇集視野開拓一波波的閃亮熱度。

本日出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會的影視人員包括：

★《成功路上》製作人林知秦、李程彬；

★《百味人生》製作人徐嘉森、龔翠萍，編劇林久瑜、演員黃少祺、星卉、王樂妍；

★《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧；

★《同棲散策》製作人周美豫、林奕嵐、施柏宇；

★《男公館》陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝；

★《我們與惡的距離II》製作人林昱伶、製作人江承恩、導演林君陽、楊貴媚、薛仕凌、于子育；

★《拜六禮拜》導演杜政哲、鍾欣凌、孫淑媚、丁寧、連晨翔；

★《時候》導演曹瑞原、監製許綺鷰、製片總監許光志；

★《喝酒吧！笨蛋》監製陳寶旭、導演樓一安、楊貴媚；

★《郵票與舒芙蕾》製作人賴聰筆、行銷總監張翔茹、版權經理賴慶昇、開發製片謝翔宇；

★《零日攻擊》製作人鄭心媚、導演劉易、導演趙暄；

★《親密之海》出品人黃偉豪、監製陳劭怡、製作人楊以苹、于子育、蔡亘晏；

★《舊金山美容院》製作人戴天易、執行製作人劉文嬌、導演杜政哲、監製蕭磊、連晨翔、章廣辰、楊晴、檢場、蔣偉文；

★《寶島西米樂》何宜珊、盧彥澤、陳文山。

除了這類型多元的14部作品代表參與造勢，仍有許多作品蓄勢待發醞釀中，可見台劇產量旺盛且品質提升。文化部同時宣告對於本土影視產業的多方扶植政策，除了持續助力的補助機制，也將從製作及行銷等多方面投注扶持力量，將台灣影視內容推向更開闊的國際視野，讓世界更能感受台灣故事及人才的魅力。

《成功路上》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《百味人生》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《如果我不曾見過太陽》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《同棲散策》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《男公館》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《我們與惡的距離II》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《拜六禮拜》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《時候》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《喝酒吧！笨蛋》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《郵票與舒芙蕾》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《零日攻擊》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《親密之海》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

《舊金山美容院》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會

《寶島西米樂》劇組。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

文化部長李遠。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供

台灣電視劇製作產業聯合總會理事長林錫輝。台灣電視劇製作產業聯合總會 提供