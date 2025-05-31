《薄暮微光》從太陽馬戲團到柏林新星 艾琳‧哈爾精湛演繹

《薄暮微光》是冰島當代重要導演之一魯納‧魯納森的第四部長片作品，劇情描述一群青年在成為大人前，微弱不羈的身軀面對死亡課題的當下，他們該如何處理哀傷。飾演尤娜的女主角艾琳‧哈爾，以內斂且富有層次的表演在2025柏林影展奪得新星獎的殊榮。進入影壇前，他曾是名舞者，也參與過太陽馬戲團的演出，不僅如此，也在冰島發佈數張演唱專輯，可謂舞演歌三棲一身的才女。

全片以靜謐、細緻動人的鏡頭語言，博得國外媒體、觀眾的目光與讚賞，彷彿在觀看電影的同時，沉澱、洗滌數年的複雜心靈。然而，導演魯納‧魯納森率領眾青年演員合作這部電影，拍攝結束後導演調侃自己「雖有點年紀，但與這些年輕演員的合作經驗相當好。」

導演說道冰島的藝文人才濟濟，其中本片的女主角艾琳‧哈爾更是全方位的才女；自幼才華洋溢，在音樂、舞蹈與表演各有展現出熱情與天賦，曾就讀加拿大魁北克高等芭蕾舞學校，並於2013年參加太陽馬戲團數場演出，2015年憑藉電視劇正式在影壇出道，至此陸續參與電影、電視，以精湛的演技，屢獲國際讚賞與關注。此外她在冰島發行了兩張音樂專輯以及排行榜第一的單曲，深受觀眾愛戴，可謂舞演歌三棲一身的冰島才女。

《薄暮微光》在2024年坎城影展擔任一種注目單元的開幕片，世界首映後，艾琳‧哈爾的演出令人為之一亮，憑本片在數個影展闖蕩後，2025年柏林影展獲頒新星獎的殊榮。經歷過太陽馬戲團，以及電視電影的演出洗禮後，演技更為精湛與成熟，評審給予評語「她把角色完全內化了，而你會被她深深吸引，他毋庸置疑是一位耀眼新星。」電影中，他頓時失去了摯愛，在他15歲即將成為一名大人之前，本該攜手面向嶄新的未來，卻反倒必須親臨死亡去了解這個複雜的世界。本片5月30日上映，更多電影資訊👉捷傑電影社群粉絲專頁

《薄暮微光》。圖/捷傑電影提供

《薄暮微光》。圖/捷傑電影提供