《血謎拼圖》奇特視角漫畫氛圍 女版「柯南」金多美儀式感破案

犯罪懸疑韓劇《血謎拼圖》上線後好評不斷，根據全球OTT收視排名網站Flix Patrol顯示，作品自播出以來霸榜韓國Disney+冠軍！故事講述一連串凶殺案、以及凶案現場遺留的神祕拼圖，並由金多美、孫錫求攜手偵破重重謎團，各種血腥案件以及緊張刺激的破案節奏，更讓網友形容「線索就像散落在樹林中的麵包屑，讓大家迫不及待一探究竟」！

導演尹鍾彬則坦言，因為每件案子都有不同的故事、需要大量演員，簡直是「動用20年來所有人脈」的大工程，「我一個個打電話請他們吃飯、拜託他們出演」選角過程超有誠意，而每一位配角都是主演等級、強大的卡司陣容也讓作品更充滿戲劇張力。

《血謎拼圖》奇特的視覺效果、及金多美以殺手為第一人稱的解謎視角，也讓許多人聯想到《名偵探柯南》，除了沉浸式的推理體驗以及漫畫般的場景，主演金多美在破案前還總會戴上黑框眼鏡，這樣的儀式感如同「女版柯南」。導演更承認這就是他想要的效果「我們想呈現一種介於現實和漫畫間的模糊感」，因此不但在場景上以復古的布置、強烈的色彩試圖打造超現實空間，也讓金多美穿上百褶裙、打領帶等不同以往警隊的穿搭，使《血謎拼圖》不僅是單純的推理劇、更是一場視聽饗宴，讓韓國媒體大讚這就是導演獨樹一格的「mise-en-scène（場面調度）氛圍感」！

在《血謎拼圖》的最新集數中則迎來重大反轉，警隊隊長突然自首稱所有案件都是自己犯下的，即使他有明確的不在場證明，卻不斷堅持「這一切都是因我而起的」，然而隨著隊長被射殺而亡，連續殺人案仍持續發生，更讓金多美、孫錫求兩人摸不著頭緒。主演孫錫求笑稱自己得知真兇時超衝擊，直呼「我怎麼沒發現！」金多美也興奮表示自己一開始看劇本就完全停不下來，希望觀眾們也能在下週大結局享受這種衝擊感。

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供