《星際寶貝：史迪奇》狂吸102億 莉蘿神還原是年度最強黑馬

迪士尼影業經典科幻動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》全台佔領大銀幕，中英文版同步獻映，現正好評熱映中！全球史迪奇瘋再起，首週末在全球多國票房奪冠，累積超越3.4億美元(約102億元台幣)，而台灣也衝出近新台幣3千萬票房佳績；主角姊妹情深溫馨片段釋出，看過觀眾齊聲感動大讚：「哭掉一包衛生紙！」，指標評論網爛番茄觀眾給出94%新鮮好評，及CinemaScore榮獲A等高評價，好口碑持續席捲全球！

《星際寶貝：史迪奇》全球票房勢如破竹，首週末以3億4千1百萬美元的票房奪冠，超越同檔超級大片，北美陣亡將士紀念長週末票房也高達上看超過1億8千萬美元，創下該週末史上最高票房紀錄，同時也一舉榮登迪士尼真人版電影全美開片票房的季軍寶座，僅次於《獅子王》及《美女與野獸》，完全超越市場預估，可見史迪奇魅力在距離動畫原版將近四分之一世紀後依然無法擋，再度掀起一陣史迪奇瘋熱潮！

在釋出的莉蘿與蘭莉姊妹情深片段中，除了緬懷已故父母即已鋪滿洋蔥，莉蘿對姊兼母職的蘭莉說也喜歡她當媽媽，更是令人心酸之餘又備感窩心，連觀眾都大呼：「姊妹好幾場戲眼淚直接泛出來。」飾演姊姊蘭莉的席妮伊莉莎白奧古東被譽為賞心悅目的美女，飾演小女主角的瑪雅基羅哈更獲讚：「簡直就是原版莉蘿！」

外國影評和全台觀眾一片好評，時代雜誌：「光明正向又引人入勝」、芝加哥讀者報：「聰明、感動又迷人」、華盛頓郵報：「有如夏威夷太陽雨中清新的彩虹」、台灣觀眾：「就是一部感人大片，我跟朋友都哭掉一包衛生紙」、「從頭哭到尾，迪士尼有史以來最好看的動畫真人版！」《星際寶貝：史迪奇》全台佔領大銀幕，中英文版同步獻映，現正好評熱映中！

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

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