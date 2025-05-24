《我們的電影》南宮珉x全余贇 傷痛療癒CP在生命最後陪伴彼此

「收視保證」男神南宮珉、《黑道律師文森佐》全余贇全新力作！虐戀韓劇《我們的電影》（韓語：우리 영화，英語：Our Movie）將於6月13日登陸Disney+，將帶來一段愛、友情與互相救贖的感人故事。

《我們的電影》共12集，講述前途無量的知名導演之子李濟河，在首部電影大獲成功後卻深陷於「第二部作品詛咒」的恐懼之中，他努力避免創作瓶頸，並決定在新片中大膽啟用罹患絕症、懷抱演員夢想的李多恩作為女主角，這項決定不但震驚了影視圈，更改變了他們的人生。在拍攝過程中兩人逐漸培養出意想不到的感情，也開啟了一段跨越病痛與創傷的深刻旅程。

《我們的電影》由南宮珉（《千元律師》、《戀人》）飾演新銳導演李濟河，與全余贇（《黑道律師文森佐》、《哈爾濱》）飾演罹患絕症的演員李多恩；由韓佳銀與姜京珉共同編劇，並由導演李正欽（《神探具景伊》、《無人知曉》）執導。

喜歡深情與療癒系劇情的觀眾絕對不能錯過！立即加入Disney+，除了《我們的電影》還能一次追看更多人氣韓劇，包括關於聽障藝術家與懷抱演員夢女子相戀故事的《跟我說愛我》、以及講述保鑣在保護對象時意外墜入愛河的《紅天鵝》等。《我們的電影》將於6月13日正式上線Disney+，敬請期待。

《我們的電影》。圖/Disney+提供

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《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》全余贇。圖/Disney+提供

《我們的電影》南宮珉。圖/Disney+提供