《我們的電影》南宮珉x全余贇 傷痛療癒CP在生命最後陪伴彼此

琅琅悅讀／ Disney+
《我們的電影》虐戀韓劇，帶來一段愛、友情與互相救贖的感人故事。圖/Disney+提供
《我們的電影》虐戀韓劇，帶來一段愛、友情與互相救贖的感人故事。圖/Disney+提供

「收視保證」男神南宮珉、《黑道律師文森佐》全余贇全新力作！虐戀《我們的》（韓語：우리 영화，英語：Our Movie）將於6月13日登陸Disney+，將帶來一段愛、友情與互相救贖的感人故事。

《我們的電影》共12集，講述前途無量的知名之子李濟河，在首部電影大獲成功後卻深陷於「第二部作品詛咒」的恐懼之中，他努力避免創作瓶頸，並決定在新片中大膽啟用罹患絕症、懷抱夢想的李多恩作為女主角，這項決定不但震驚了圈，更改變了他們的人生。在拍攝過程中兩人逐漸培養出意想不到的感情，也開啟了一段跨越病痛與創傷的深刻旅程。

《我們的電影》由南宮珉（《千元律師》、《戀人》）飾演新銳導演李濟河，與全余贇（《黑道律師文森佐》、《哈爾濱》）飾演罹患絕症的演員李多恩；由韓佳銀與姜京珉共同編劇，並由導演李正欽（《神探具景伊》、《無人知曉》）執導。

喜歡深情與療癒系劇情的觀眾絕對不能錯過！立即加入Disney+，除了《我們的電影》還能一次追看更多人氣韓劇，包括關於聽障藝術家與懷抱演員夢女子相戀故事的《跟我說愛我》、以及講述保鑣在保護對象時意外墜入愛河的《紅天鵝》等。《我們的電影》將於6月13日正式上線Disney+，敬請期待。

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《我們的電影》全余贇。圖/Disney+提供

《我們的電影》南宮珉。圖/Disney+提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
韓劇 導演 演員 戀愛 愛情 影視 電影

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

三千圓的用法：你的人生取決於你怎麼用這筆小錢

NT$ 250

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟

NT$ 294

延伸閱讀

《我家的事》全家都是影帝影后 盧廣仲獻唱「一路順風」再添淚點

《我們的電影》南宮珉x全余贇 傷痛療癒CP在生命最後陪伴彼此

《親愛的仇敵》陳妍希離婚復出踩雷？雌競媚男被酸年度最尬

《心之谷》宮﨑駿貓宇宙從這裡開始 首週特典香香的聖司海報快搶

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。