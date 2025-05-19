《和山田談場Lv999的戀愛》女大生失戀怒打怪 冷面男攻略難度爆表

總銷量超過600萬冊，改編自Mashiro同名人氣漫畫

《和山田談場Lv999的戀愛》(MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999)本片改編自Mashiro的同名漫畫，原作總銷量超過600萬冊，繼2023年製作成動畫之後再推出真人版電影。找來擅長捕捉青春、曖昧氛圍的新銳女導演安川有果執導，由新生代人氣偶像作間龍斗、山下美月分別飾演男女主角，上演一場跨越虛擬與真實的女大男小戀曲。

作間龍斗以冷靜沉穩的方式詮釋冷淡高中生山田，展現出青春戀愛中若有似無的心動瞬間；山下美月則用細膩的表情與自然的節奏，詮釋出開朗女大生茜的親切感與活力，兩人之間的火花也讓現場工作人員直呼「這對搭檔真的很棒」導演安川有果也對兩人的表現大力讚賞，「他們不只是演員，更是讓角色活過來的人。」

除了男女主角外，也集結了NOA、月島瑠衣、鈴木鼹鼠、甲田真晝、茅島水樹等新生代面孔，生動演繹原作中各具特色的重要角色，遊戲宅男、毒舌蘿莉、中肯閨密，每個角色在故事中都並非完美的存在，卻在遊戲中相互扶持交流，進而在現實世界也同步建立起動人的連結。

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供

本片企劃起源於2021年春天，漫畫尚在連載時，就開始著手進行改編創作。導演安川有果也曾為了劇本創作，多次與原著作者Mashiro會面討論，經過長達三年的構思籌備後，終於正式開拍。故事背景建立在時下年輕人最熱中的線上遊戲之上，但本質仍圍繞著青春戀愛的純真，因此儘管對線上遊戲一竅不通，也能輕鬆享受其中樂趣，是一部能吸引喜愛日系純愛風格的資深日劇迷，也能貼近時下年輕人價值觀的新世代戀愛喜劇。

此外，電影中登場的遊戲《救世者之森》是根據原作打造的架空線上RPG，設計細節都極為講究，從人物到場景、裝備道具的細節都經過專業團隊設計，力求讓觀眾能和角色一起身歷其境，期盼透過戀愛與遊戲的結合，描繪出青春期彆扭又美好的時光，重溫「心動」的感覺。

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供

結合虛擬與真實，令人怦然心動的新世代戀愛喜劇

《和山田談場Lv999的戀愛》故事講述，女大學生木之下茜（山下美月 飾）因為男友在線上遊戲裡喜歡上別的女生而失戀了。當她在遊戲裡的狩獵場大肆發洩時，偶然遇到了同一個公會的成員山田（作間龍斗 飾），一個除了遊戲之外對其他事情毫無興趣的高中職業玩家。

茜忍不住對他抱怨，卻被對方冷淡地敷衍過去。雖然第一印象很糟，但當他們日漸相處後，她逐漸發現山田善良且出人意表的一面，並被他深深吸引。對手可是「對戀愛毫無興趣」，卻「很受女性歡迎」的強敵…過關難度高達999，她將施展何種攻略，才能順利與山田共譜戀曲呢？

總銷量超過600萬冊，改編自Mashiro的同名漫畫，繼2023年製作成動畫之後，這次終於推出真人版電影，找來了作間龍斗飾演山田秋斗、山下美月飾演木之下茜，由安川有果執導、川原杏奈負責本作劇本。本片在保留原作品質的同時，追求真人版的真實感，真實度高達999！6月27日上映。

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供

《和山田談場Lv999的戀愛》。圖/天馬行空提供