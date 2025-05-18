《厲陰宅：最終聖事》20億票房封印終章 退休的驅魔夫妻重返戰場

系列總票房累計超過20億美元的「厲陰宅宇宙」，即將於今年9月推出第九部電影《厲陰宅：最終聖事》（英語：The Conjuring: Last Rites）該片為《厲陰宅3：是惡魔逼我的》（2021年）的續集，也是厲陰宅宇宙的第九部作品。

《厲陰宅：最終聖事》改編自華倫夫婦生涯中最知名的事件「斯莫爾家族鬧鬼案」，新英格蘭心靈研究協會表示，斯默爾夫婦於1970年代帶家人搬到賓州的住宅，卻聲稱遇上各種奇異的超自然現象。華倫夫婦的女兒茱蒂華倫將在《厲陰宅：最終聖事》中扮演關鍵角色，不僅是故事的情感核心，也為華倫夫婦的這段銀幕旅程畫下真正的句點。飾演華倫夫人的女星薇拉法蜜嘉更表示「這一部與前三部不同。前三部講的是鬧鬼，而這部則是一種清算，觀眾將見證華倫夫婦人生中非常重要的時刻，而且是會讓你屏息的那種重要時刻」，讓粉絲十分期待在大銀幕見證華倫夫婦故事的最終章。

《厲陰宅：最終聖事》由系列名導麥可查維斯執導，並由系列推手溫子仁和彼得薩弗蘭擔任製作。《厲陰宅：最終聖事》根據真實事件改編，呈現《厲陰宅》傳奇電影宇宙又一驚心動魄篇章。查維斯所執導的本片劇本出自伊恩戈德堡、理查奈因，和大衛萊斯利強森麥古德瑞克之手，原創故事則是由大衛萊斯利強森麥古德瑞克和溫子仁構思，建構於查德海耶斯與凱利W海耶斯的原創角色之上。

電影由飾演「華倫夫婦」的法蜜嘉、威爾森，以及飾演其女兒與男友的米亞湯姆林森、班哈迪共同主演，其他卡司班底還有回歸飾演高登神父的史蒂夫寇特、蕾貝卡卡爾德、艾略特考溫、綺拉洛德卡西迪、寶兒蓋斯頓、約翰布萊瑟頓，以及尚儂庫克。

《厲陰宅：最終聖事》監製包括麥可克利爾、朱德森史考特、娜塔莉亞沙佛朗、約翰里卡德、漢斯瑞特，以及大衛萊斯利強森麥古德瑞克。查維斯率領他的幕後創意團隊一起合作，成員包括攝影指導伊萊玻恩、美術指導約翰佛蘭基什、剪輯師艾略特格林柏格及格雷戈里普洛特金、視效總監史考特艾德爾斯坦、視效製作艾瑞克布魯諾、服裝設計葛拉罕徹馳亞德，本片的選角由蘿絲維克斯特德和蘇菲金斯頓史密斯負責。音樂監製由伊恩博斯克出任，本片配樂則是由班傑明沃爾費許譜寫。

新線影業推出由薩弗蘭公司／原子怪獸影業共同製作的《厲陰宅：最終聖事》，將由華納兄弟影業負責全球發行，預計2025年9月在台上映。

《厲陰宅：最終聖事》。圖/擷取自IMDb

《厲陰宅：最終聖事》。圖/擷取自IMDb

《厲陰宅：最終聖事》。圖/擷取自IMDb