《超人》從天而降的爭議 他不是人類是異類

由導演詹姆斯岡恩打造的全新《超人》電影，今天(5/15)釋出正式海報與最新預告！新任「超人」大衛科倫斯韋在海報上身穿招牌紅藍配色服裝，雙手在胸前交叉展現出自信模樣，面帶熱情笑容更散發有如鄰家大男孩般的陽光氣質，可說是歷代最親民的超人形象，為這個經典IP帶來煥然一新的感受。

預告畫面也首度曝光他與同事兼情人「露薏絲蓮恩」的甜蜜互動，超人大方在家讓女友採訪，竟引發兩人上演情侶鬥嘴戲碼，預告最後更出現一隻宛如哥吉拉的異形怪獸入侵大都會，超人從一團火球中衝向天際，與新登場的角色們勇敢挺身對抗，在空中展開一場激烈大戰，讓粉絲看得熱血沸騰、直呼期待！

新《超人》大衛壁咚金球獎視后放閃 最帥反派怒轟「你不是人」

《超人》最新預告開頭便是新任「超人」大衛科倫斯韋對著飾演女友「露薏絲蓮恩」的金球獎視后瑞秋布羅斯納安超親密壁咚，兩人面對面距離超近，眼神之間流露濃濃愛意，看得粉絲臉紅心跳，言談中卻也透露出超人近期的行為飽受抨擊，即便阻止戰爭、拯救許多生命，這些正義行動卻備受質疑，更遭到史上最帥反派雷克斯路瑟(尼可拉斯霍特 飾)抨擊「他不是人類，他是異類！卻成為舉世關注的焦點，我絕對不接受！」，超人的孤獨堡壘還被邪惡勢力偷襲，靠著首度登場的「超狗」氪普托飛奔救場，化身最可愛也最可靠夥伴，幫助超人堅守家園。

他是一位來自外太空的外星人，他仍然是人類最優秀的代表

《超人》除了正、反派的精彩交鋒，最新預告也出現動人情誼，超人回到從小長大的農場與養父母重逢，養父更溫馨給予建言「你的選擇，你的行為，定義了你這個人」為超人打氣，父子互相扶持的畫面相當令人動容。導演詹姆斯岡恩透露「可以期待一個展現人類精神的同情心、充滿善良、愛和憐憫，同時也是個非常強大的超人。我認為即使他是一位來自外太空的外星人，他仍然是人類最優秀的代表」。全新《超人》電影的其他演員還包括安東尼卡瑞根、奈森菲利安、伊莎貝拉莫塞、斯凱勒吉桑多、莎拉桑帕伊奧、瑪麗亞加布里埃拉法里亞、溫德爾皮爾斯、艾倫圖克以及涅娃霍爾。《超人》將於7月9日(週三) IMAX同步上映。

《超人》。圖/華納兄弟提供

《超人》。圖/華納兄弟提供

《超人》。圖/華納兄弟提供

《超人》。圖/華納兄弟提供

《超人》。圖/華納兄弟提供