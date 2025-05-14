《折腰》折在誰身上？宋祖兒x劉宇寧身高差成亮點

《折腰》小說

《折腰》是網路作家蓬萊客在晉江文學城發表的架空言情小說。

故事聚焦於魏、喬兩大家族間的舊日恩怨。為了修好兩家關係，兗州喬氏主動提出聯姻。魏家老夫人替其孫魏劭應允這門婚事，迎娶喬家之女。然而，喬家女兒遠道嫁入魏家後，並未獲得夫君的愛意。新婚隔天，魏劭便安排家僕將新娘送回她的幽州故鄉，甚至不允許她進入宗廟祭拜魏家先祖。身為這場政治聯姻中被動的一方，喬家女兒就此展開了與燕侯魏劭之間，充滿酸澀與微妙愛情的婚後生活。

《折腰》小說。圖/擷取自網路

陸劇《折腰》改編自蓬萊客的同名小說，由宋祖兒、劉宇寧、宣璐、劉端端等演員主演，2025年5月13日播出。

劇情講述，動盪的時代背景下，魏劭(劉宇寧 飾)在經歷失去至親的劇痛後，決心振興家族。當他帶領族人洗刷當年被屠城的恥辱之時，卻領悟到百姓渴望的是和平，而非持續的戰火與報復。為了人民的安寧，他向曾背叛魏家的喬氏送出聯姻的請求，喬家的小女兒喬蠻(宋祖兒 飾)因此被迫嫁入魏家。在外界的傳聞中，魏劭是個殘暴好戰的君主，喬蠻也明白魏劭娶她不過是權宜之計，因此在魏家處處小心謹慎。

然而，在經歷了一系列危機後，喬蠻和魏劭逐漸被彼此的才華謀略和寬廣胸襟所吸引。但上一代的恩怨如同鴻溝，阻礙著他們夫妻之間的情感發展。當魏家面臨生死存亡的關鍵時刻，喬蠻挺身而出，誓死守護城池，她的舉動最終贏得了魏氏族人和魏劭的真心。最終，兩人真心相愛，並運用彼此的默契化解了家族矛盾，攜手為百姓帶來和平與寧靜。

《折腰》。圖/擷取自微博

關於好評：

￭演員身高差養眼：許多觀眾認為主演宋祖兒與劉宇寧之間的身高差異，呈現出獨特的視覺美感，為劇情增添了趣味性。

￭雙強人設吸引人：劇中男女主角被塑造為實力相當的「雙強」設定，各自的智慧與能力都深受觀眾的肯定與喜愛。

￭先婚後愛劇情有趣：男女主角之間先結婚後產生愛情的發展模式，被認為充滿戲劇張力，是吸引觀眾持續追劇的重要看點。

￭劇情節奏明快不拖沓：劇情發展迅速，開篇即交代背景，並快速推進男女主角的關係，毫不冗餘的敘事節奏獲得肯定。

關於差評：

￭男主外貌引發爭議：不出意外大部分都是吐槽劉宇寧的顏值，認為他不適合古裝造型，影響了觀劇時的代入感與整體視覺體驗。當然喜歡劉宇寧顏值的觀眾也是有的，只不過數量相對較少。

￭男主角演技模式化：劉宇寧的演技被批評為過於模式化，缺乏細膩的情感層次，過度依賴皺眉等單一表情。

￭配角表現不夠突出：配角的選角引發質疑，如李雪琴飾演的丫鬟角色與古偶劇風格格格不入，顯得突兀。

￭劇情幼稚缺乏邏輯：男女主角從仇敵到相愛的轉變過於簡單粗暴，缺乏說服力。權謀部分被批為兒戲，戰爭場面敷衍了事，毫無真實感和策略性。

￭製作水準有待提升：劇中部分場景的佈景和道具顯得不夠精緻用心。大量使用摳圖，特效質感低下，明顯是為了節省預算。

《折腰》。圖/擷取自微博

《折腰》。圖/擷取自微博

《折腰》。圖/擷取自微博

《折腰》。圖/擷取自微博

《折腰》。圖/擷取自微博

《折腰》。圖/擷取自微博