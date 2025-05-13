「TCCF PITCHING 提案大會」全球徵件起跑！林志玲首度設獎力挺女性創作

亞洲重要內容盛會，由文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場！今年「TCCF PITCHING 提案大會」因應國際合製趨勢與亞洲影視市場需求，整體規模再擴大，除了增加入選件數、增加主題場，以及歐美機構參與設獎外，今年國際知名藝人林志玲更首度以個人身分設獎！期盼吸引更多優秀創作者參與。「TCCF PITCHING 提案大會」即日起開放全球徵件！

「TCCF PITCHING 提案大會」匯聚全球市場潛力內容企畫案，涵蓋長片、影集、動畫、紀錄片、出版文本與漫畫等多元形式，分為「企畫」（Project）與「故事」（Story）兩大系列專場，前者聚焦影視企畫，後者則挖掘具影視改編潛力的跨域故事。2024 年吸引來自全球 50 國、600 件企畫案報名，除高額獎金外，更設有直通國際影展的保送名額，為創作者帶來世界級曝光。

PITCHING 提案大會亦辦理國際規格的提案培訓工作坊，2024 年邀請如《幕府將軍》製作人 MIYAGAWA Eriko、安錫動畫市場單元主持人 Dennis ALME DE VISSCHER、印尼 In-docs 總監 Gugi GUMILANG 等知名業師授課，深獲好評。2025 年將持續邀請來自好萊塢與全球影視產業專家來臺，協助創作者強化提案實力，躍上國際舞台。

今年 PITCHING 提案大會規模再升級，「長片專場」入選案數從去年的 12 案大幅增加至 20 案，「影集專場」除了維持不限題材的一般場（取 10 案）之外，更特別增設主題場「If Romance Comes Again 以新的愛情故事呼喚我吧」（取 6 案），徵求風格多元、形式創新的浪漫愛情企畫案；「Story 故事」系列專場入選件數亦從去年的 20 件增加至 38 件，顯示亞洲市場對原創內容與 IP 開發的渴求。

「TCCF PITCHING 提案大會」匯聚全球市場潛力內容企畫案。圖/文策院提供

提案大會最具亮點之一，是國際知名藝人林志玲今年將首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。此獎項由她親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣 50 萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

法國國家電影與動畫中心（CNC）再度與文策院合作設立獎項，將從「 Project 企畫」系列專場的所有提案中選出一件，頒發 3 萬美元獎金並提供業界資源，助力作品進軍歐洲市場；法國 SCELF（法語人出版協會）也持續與 TCCF 合作推出「Shoot the Book！TCCF 專場」，提升故事題材的國際能見度與多元性，為入選作品拓展跨國影視改編的合作機會，促進台法內容產業的深度交流與發展。

此外，今年文策院與台灣大哥大攜手簽署「合作協議書」，獲選團隊可獲台灣大哥大「商業編劇人才養成計畫」栽培，將透過 TCCF PITCHING 遴選，獲得為期兩年、總額超過新台幣 300 萬元的經濟支持，並有機會對接文策學院 TAICCA SCHOOL 培訓課程，盼能結合多方資源，協助編劇創作具商業價值的優質故事，加速臺灣原創內容的商業化進程。

文策院董事長蔡嘉駿表示，今年舉辦第六屆的 TCCF，已成為國際產業尋找華語與亞洲內容的重要平台，有歐美重量級機構設獎，更有國際知名演員林志玲首度以個人名義設立獎項，象徵民間與產業對文化內容的共同期待與投入。文策院將持續協助臺灣創作者在全球舞台上被看見，讓好故事走得更遠、影響更深。

2025「TCCF PITCHING 提案大會」 徵件期間： 即日起至 7 月 11 日中午 12:00 止 報名費用：即日起至 6 月 15 日報名「Project 企畫」系列專場者，可享每件新台幣 1,200 元優惠價，6 月 16 日起恢復為原價新台幣 1,500 元。「Story 故事」系列專場報名時無需繳費，惟若勾選「參與公開提案」，並於後續入選者，將收取每件作品新台幣 1,200 元整之提案費用。 報名網站：（5 月 12 日中午 12:00 開放）

👉Project 企畫徵件入口

👉Story 故事徵件入口

2025「TCCF PITCHING 提案大會」全球徵件起跑。圖/文策院提供