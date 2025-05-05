《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》2025怪盜魅惑登場

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《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》。圖/曼迪傳播提供
《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》。圖/曼迪傳播提供

《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》2025台港澳上映

粉絲們久等了！《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》確定2025年於台灣、香港、澳門上映，承襲前作《真愛ST☆RISH TOURS》形式，以全篇演唱會＆全新內容呈現，QUARTET NIGHT的4名：壽 嶺二、黑崎蘭丸、美風 藍、卡謬將以怪盜姿態現身，結合華麗的舞台效果及動人歌曲，與您共度神秘與刺激的禁忌之夜。

配合《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》於台港澳上映，曼迪傳播特別準備了豐富日版特典，上映時間及各項資訊將陸續公開👉曼迪傳播粉絲專頁

親眼來見證QUARTET NIGHT的理想新境界吧！

《歌之☆王子殿下♪真愛》系列自人氣，2011年起已製作4季電視版動畫，並於2019年推出兩部劇場版動畫電影。與眾多粉絲共同孕育夢想與希望的偶像們，他們的演唱會即將再度搬上電影院。

這次送上的《歌之☆王子殿下♪TABOO NIGHT XXXX》，同樣是以全篇動畫演唱會＆全新原創內容來呈現，敬請期待。

《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》。圖/曼迪傳播提供

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