文策院與林志玲合作 5年10部計畫讓全球看見臺灣影視

為擴大臺灣影視國際能見度、吸引更多民間資源投入，文化內容策進院（文策院）今（30日）與國際知名藝人林志玲共同宣佈合作，將一起推動具有國際市場潛力的影視開發與製作，預期於未來五年推出10部作品，促進國際合製，助華語影視內容登上世界舞台。此外，林志玲也力挺年度內容產業盛會「Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，將首度於本屆的「PITCHING 提案大會」設立專屬獎項；她也將於5月親赴法國坎城影展，探尋國際合作機會，以實際行動為臺灣影視產業加油。

林志玲提到自己有幸走過華語電影市場的黃金年代，因此希望結合自身於國際影視與公益領域的資源與經驗，延續與傳遞華語影視作品的美好。本次合作將聚焦於國際合作的推動，透過產業媒合、人才培育、共同投資等多元模式，深化臺灣與國際影視界的連結，提升臺灣原創內容在全球市場的能見度。計畫預計於今（2025）年下半年正式啟動，未來五年將推出10部主題多元的影視作品，涵蓋女性議題、兒少關懷、紀錄片、浪漫愛情等多元類型，展現華語影視的豐沛創作能量。

林志玲表示：「期望透過與文策院的合作，促進海內外創作者與資源的交流互動，擴展華語故事的全球觸及面。相信每一次合作都是珍貴的相遇。無論是幕前的表演者，還是幕後的創作者，都將於共同孵育的計畫中，搭建起文化對話的橋樑，激盪永續的創意火花。一起讓華語影視的光，照亮更遠的地方。」

文策院董事長蔡嘉駿則表示：「這次合作充分展現出志玲姊姊對臺灣影視產業的熱忱與使命感，文策院將全力協助推動相關計畫。文策院長期扮演內容與資金的橋樑，也期待這次合作能起示範作用，啟發更多像志玲姊姊一樣的有心人投入，共同扶持臺灣內容產業。」

「2025 TCCF 創意內容大會」將於 11 月 4 日至 7 日舉行，其中「PITCHING 提案大會」即將於 5 月 12 日啟動徵件，邀集全球創作團隊共同參與，展現創意成果。林志玲今年將首度設獎並擔任頒獎嘉賓，她鼓勵各方踴躍參與，並期待從中選出合作支持的優秀作品，為人才扶植與影視推廣盡一份力。

文策院與知名藝人林志玲宣佈合作，共同推動具國際市場潛力的影視開發與製作。圖/文策院提供