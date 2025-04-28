《淮水竹亭》劉詩詩領銜八美爭豔 一場濾鏡與演技的拉鋸戰

古裝劇《淮水竹亭》改編自廬小新漫畫《狐妖小紅娘》

改編自廬小新超人氣漫畫《狐妖小紅娘》的陸劇《淮水竹亭》（又名《竹業篇》、《狐妖小紅娘竹業篇》）於4月28日開播！本劇集結豪華卡司陣容，由劉詩詩、張雲龍、吳宣儀、翟瀟聞領銜主演，侯明昊、沈月、趙一博、陳鈺琪、章若楠、丁禹兮、陳若軒、孟子義、周潔瓊、彭小苒等人共同演出，堪稱2025年最受期待的古裝大劇。

《淮水竹亭》以古代人妖共生的世界為背景，講述了傲來三少為守護人妖兩族和平，劃定圈內圈外。在這樣的大環境下，以王權家、東方家為首的人族組成一氣盟，肩負起稽查與抵禦黑狐、圈外勢力的重任。與此同時，由面冷心熱的雙面劍仙王權弘業（張雲龍 飾）、天眼楊家楊一嘆（翟瀟聞 飾）、張家家主張正（丁禹兮 飾）等八位世家子弟組成的面具團，為了探尋世界真相，守護人妖和平，展開了一段充滿挑戰與未知的冒險旅程。

《淮水竹亭》劉詩詩領銜八美爭豔

本劇中最引人注目的莫過於劇中雲集的八位風格各異的核心女性角色。她們在人妖共存的世界中，以獨特的姿態綻放出耀眼的光芒：

1、東方淮竹（劉詩詩 飾）：作為東方靈族的大小姐，東方淮竹擁有強大的靈力與神火印記，​她美麗溫婉且冷靜聰慧。​在劇中，她與王權弘業之間的情感糾葛，成為推動劇情發展的核心。​劉詩詩以其細膩的演技，詮釋出角色內心的掙扎與堅韌。​

2、王權醉（吳宣儀 飾）：王權醉是「面具」組織中的幻夢劍客，自幼展現出對精神法術的卓越天賦。​吳宣儀以靈動的表演，展現角色的多面性，​為劇情增添神秘色彩。​

3、東方秦蘭（沈月 飾）：作為東方淮竹的妹妹，東方秦蘭同樣擁有強大的靈力與神火印記。​沈月以其自然的演技，詮釋出角色的元氣與堅強，​為劇情注入活力。​

4、翠玉鳴鸞（周潔瓊 飾）：翠玉鳴鸞是水蛭精一族族長的妹妹，​其靈魂源於變異金晨曦。​周潔瓊以其獨特的氣質，演繹出角色的神秘與魅力，​令人印象深刻。​

5、毒娘子（陳鈺琪 飾）：毒娘子是南國長老，​也是南國公主麾下五毒太保的一員。​陳鈺琪以其出色的古裝造型和演技，展現角色的冷酷與果敢，​為劇情增添張力。​

6、楊雁（章若楠 飾）：楊雁是天眼楊家之女，​也是楊一嘆的姑姑。​章若楠以其細膩的表演，詮釋出角色的堅強與溫柔，​為劇情增添情感深度。​

7、青木媛（孟子義 飾）：青木媛是「面具」組織中的妙玉仙子，​以「一口玉如意，道法隨我意」聞名。​孟子義以其大氣端莊的形象，展現角色的智慧與魅力，​令人期待。​

8、珈藍（彭小苒 飾）：麋藍是劇中具有異國風情的角色，​彭小苒以其甜美又靈動的形象，​為劇情增添視覺亮點。

除了以上八位核心女角外，本劇還集結了侯明昊、趙一博、陳若軒等眾多優秀演員，共同構築這個宏大而充滿奇幻色彩的世界。《淮水竹亭》眾多美女演員的加盟，以及引人入勝的劇情設定，勢必將吸引大量觀眾的目光。

《淮水竹亭》（又名《狐妖小紅娘竹業篇》）改編自漫畫《狐妖小紅娘》。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》預告片，濾鏡、摳圖特效引爭議

2025年4月25日，愛奇藝世界大會釋出的《淮水竹亭》兩分鐘預告片，讓主演劉詩詩與張雲龍迅速登上熱搜。然而，預告片中過度使用的白霧濾鏡和明顯的摳圖特效，卻引發了批評。

近年來，古裝偶像劇普遍陷入過度依賴濾鏡的怪圈，例如《重紫》曾因「阿寶色」濾鏡飽受詬病，《長月燼明》也因過度的光線效果引發「光污染」的指責。製作方試圖藉由技術手段掩蓋服裝、化妝、道具等方面的不足，但結果往往適得其反，反而引起觀眾強烈的反感。

這場爭議背後，反映的或許正是古裝偶像劇在工業化生產模式下，難以調和的美學困境。製作方為了營造飄逸夢幻的「仙氣」，往往過度使用技術，卻因用力過猛而顯得畫面失真且廉價。《淮水竹亭》這部由眾多美女演員領銜主演的古裝奇幻劇，在開播之初就因濾鏡和特效問題陷入爭議。後續是否能憑藉演員精湛的演技和引人入勝的故事贏回觀眾的心，有待觀察。

《淮水竹亭》東方淮竹（劉詩詩飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》王權醉（吳宣儀飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》東方秦蘭（沈月飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》翠玉鳴鸞（周潔瓊飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》毒娘子（陳缽琪飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》楊雁（章若楠飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》青木媛（孟子義飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》珈藍（彭小苒飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》王權弘業（張雲龍飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》百目妖君（侯明昊飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》李去濁（趙一博飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》張正（丁禹兮飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》木小五（陳若軒飾）。圖/擷取自微博。

《淮水竹亭》。圖/擷取自微博。