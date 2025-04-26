《此刻的我們》舊蜘蛛人x新黑寡婦 在此刻裡我們相愛

★ 英國奧斯卡最佳英國電影《愛在他鄉》導演約翰克勞利，深情浪漫新作

★ 時空交錯的愛情詩篇，過去、現在、未來，無論身處何時何地，妳，始終在我心上

★ 金球獎影帝安德魯加菲爾德X《奧本海默》矚目女星佛蘿倫絲普伊 共同演繹動人愛戀

英國奧斯卡(BAFTA)最佳英國電影《愛在他鄉》(Brooklyn)導演約翰克勞利John Crowley最新執導深情浪漫新作《此刻的我們》(We Live In Time)，即將於5月16日正式在台上映。由金球獎影帝安德魯加菲爾德Andrew Garfield 攜手《奧本海默》矚目女星佛蘿倫絲普伊Florence Pugh共同演繹動人愛戀。導演約翰克勞利以非線性剪輯手法描述兩位戀人經歷著過去的開始、現在的感情、未來的生活，將兩人相識相愛的浪漫時光，浪漫共處的每一刻搬上大銀幕。

男主角安德魯加菲爾德表示這個故事必定能讓所有觀眾都產生共鳴，他說：「如果我自己都被這部作品深深感動、覺得被理解，並且能將自己完全投射進入角色裡，那觀眾也一定會有相同的感受，這是一部現在的觀眾渴望看到的故事類型。」

女主角佛蘿倫絲普伊亦表示剛開始接觸《此刻的我們》的劇本時，就深深被這個故事打動，她形容：「電影裡兩位主角的相戀以及他們的故事讓我還沒開拍腦海就開始產生的畫面，這個故事太美了，我完全迫不及待進入角色與這個故事之中，能有機會與安德魯加菲爾德合作更是讓我感到非常興奮且安心，我們絕佳的默契與信任也讓拍攝過程相當順利」！

首次合作的兩人就展現極佳默契，安德魯加菲爾德也在日前的訪談中透露：「我們在演出這對戀人的互動節奏是自然而然產生的，這對我來說是一件很難得的事，因為我本來是個很容易信任別人的人，但我們之間真的找到了一種舒適與默契。」兩人亦坦言拍攝結束的時甚至點感傷，能有機會和合作演員培養出非常深的親密感是很幸運的，兩人都直言：「我們想繼續保有這樣的創作連結，一定還要再多合作幾次！」

電影《此刻的我們》描述前途無量的女主廚艾咪特（佛蘿倫絲普伊 飾），遇上失婚男子托比亞斯（安德魯加菲爾德 飾），一次意外邂逅，改變了兩人的餘生。就在兩人相愛成家之後，一個突如其來的不幸消息，也撼動了他們的幸福生活⋯⋯電影《此刻的我們》5月16日上映。

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY提供

《此刻的我們》蜘蛛人安德魯加菲爾德與黑寡婦佛蘿倫絲普伊共譜愛情火花。圖/CATCHPLAY提供

「婚姻大事」短篇小說募集！結婚不是伴，而是絆？點我了解更多（2025/6/29止）。