《禁夜屍》阿嬤屍體復活了 剛果招魂巫術揭開家族詛咒

阿嬤過世之後竟然變成了恐怖活屍？啟發自剛果真實招魂巫術、由《牠》監製打造的全新恐怖鉅獻《禁夜屍》（Rosario），故事描述蘿賽李奧（艾梅勞德杜比亞 飾）是一名成功的華爾街股票經紀人。某天，蘿賽李奧接到祖母意外過世的消息，於是前往祖母居住的公寓查看狀況。因為暴風雪的關係，蘿賽李奧被迫與祖母的遺體共度一夜。這時，一股邪惡力量佔據了祖母的遺體，蘿賽李奧成為家族世代流傳詛咒的目標……《禁夜屍》將於5月9日全台大銀幕駭人上映。

《禁夜屍》導演費利佩巴爾加斯（Felipe Vargas）是一名哥倫比亞裔的新銳編導，他的作品經常受到拉丁美洲神話或魔幻寫實主義影響，更曾被美國權威影劇媒體《綜藝報》（Variety）選為「十大最值得關注的拉丁裔內容創作者」。關於《禁夜屍》這部片，費利佩巴爾加斯表示：「我是聽著我祖母的營火巫術故事和恐怖故事長大的，我很興奮能夠將這個關於被詛咒家庭的恐怖故事拍出來，很榮幸能夠和這支優秀的團隊在我的老家哥倫比亞完成這趟驚悚刺激的恐怖旅程。我們等不及要讓全世界見識《禁夜屍》了！」

《禁夜屍》啟發自剛果真實招魂巫術，以流行於非裔美國人之間的宗教「帕洛教」（Palo）為主題，其教義與儀式大多源自中非的剛果宗教，但也受到部分天主教和唯靈論的影響。帕洛教特別關注死者的靈魂，「恩甘加」（Nganga）是帕洛教信仰裡最核心的靈器，它的外型像是一個鐵鍋，裡面會放滿火山灰、泥土、祖先的毛髮或骨頭等具有特殊意義的東西，外面再圍著一圈鐵鍊。

帕洛教的修行者通常會把「恩甘加」供奉在家裡的某個房間，如果把它照顧得越好，就越能得到它的庇護，反之則可能招來不幸、疾病或死亡。《禁夜屍》將為台灣影迷揭密這個外國人不熟悉的神祕宗教。

《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

《禁夜屍》的女主角「蘿賽李奧」由帶有墨西哥和黎巴嫩血統的美國女星艾梅勞德杜比亞（Emeraude Toubia）飾演，她過去最知名的角色是Netflix影集《闇影獵人：天使聖物》裡的「伊莎貝爾萊特伍」，這次在《禁夜屍》裡，她必須和佔據過世祖母遺體的邪惡力量決一死戰，不過戲外被問到比較想被《奪魂鋸》的「拼圖殺人魔」還是《劊樂小丑》的「小丑亞特」殺死，她苦惱一陣子之後表示：「還是被雷打死好了！」

《禁夜屍》另一個重要角色，是蘿賽李奧祖母的鄰居「喬」，由美國男星大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）飾演，他曾參演過《奧本海默》、《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》等知名大片，近期更因為主演爛番茄新鮮度高達97%的恐怖片《與惡魔共度深夜》，而在全球恐怖迷之間聲名大噪。大衛飾演的喬在《禁夜屍》裡總是形跡可疑，一副欲言又止的模樣，他究竟是蘿賽李奧的敵人還是朋友？得進到電影院才會知道！

美國權威恐怖媒體《恐懼基地》（DreadCentral）影評人莎萊波漢農（Sharai Bohannon）在今年的鳥瞰電影節（Overlook Film Festival）上看了《禁夜屍》，她大讚本片：「《禁夜屍》在緊湊的88分鐘片長中，徹底展現出導演對山姆雷米（Sam Raimi）《鬼玩人》的崇拜，透過歡呼聲、笑聲、尖叫，以及駭人的實物特效，向這套深受喜愛的系列電影致敬。」看來《禁夜屍》將會是恐怖片迷今年不能錯過的作品。《禁夜屍》將於5月9日全台大銀幕駭人上映。

《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

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《禁夜屍》。圖/車庫娛樂提供

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