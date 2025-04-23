《狂賭之淵》真人版 校園賭博不是遊戲是階級鬥爭
《狂賭之淵》系列漫畫
《狂賭之淵》（日語：賭ケグルイ）是由河本焰（河本ほむら）擔任原作、尚村透作畫的日本高人氣漫畫，自2014年起於《月刊GANGAN JOKER》連載，曾獲第二屆NEXT漫畫大獎第3名。其原型為河本焰早年投稿的短篇漫畫《Dominium～極色少女賭博傳～》。
本作以另類的暗黑賭博題材迅速走紅，衍生出多部外傳漫畫，包括《狂賭之淵·雙》、《狂賭之淵·妄》及Q版搞笑漫畫《狂賭之淵（假）》。漫畫單行本日文版由史克威爾·艾尼克斯發行，繁體中文版由青文出版社代理。
《狂賭之淵》故事簡介
私立百花王學園，一所創立122年，擁有傳統及地位的學園，許多財政界掌權者的子女曾在此就讀。這所學園裡存在著階級制度，在學生會的管理下透過「賭博」產生出差別性對待的階級制度：賭技強的人便能獲得敬仰，賭技弱的人就會成為迫害的對象。
主角蛇喰夢子是一位神秘轉學生，她憑藉過人的膽識和洞察力，在各種賭局中揭穿對手的陰謀與作弊手段，挑戰學園內既有的權力結構，揭示人性與權力的黑暗面。
《狂賭之淵》影視IP發展
電視動畫
￭2017年7月至9月，首季動畫播出，並於2018年由Netflix全球上線。
￭2019年1月至3月，續篇《狂賭之淵××》播出。
真人版
￭2018年1月，第一季播出，主演為濱邊美波。
￭2019年4月，第二季播出。
￭2019年5月，真人電影版上映。
￭2021年，續篇電影《狂賭之淵：絕體絕命俄羅斯輪盤》上映。
美劇版
★2024年5月31日，Netflix將播出《狂賭之淵》的歐美真人版影集，演員包括 Miku Martineau、Ayo Solanke、Eve Edwards、Clara Alexandrova、Hunter Cardinal、Anwen O'Driscoll、Aviva Mongillo、Ryan Sutherland 等。
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