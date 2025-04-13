《萬王之王》公益捐票行動開跑 耶穌的故事由你續寫

由去年以《自由之聲》創下票房奇蹟的 ANGEL STUDIOS 打造的年度動畫鉅作《萬王之王》（The King of Kings），將於 4 月 18 日以國語、英語版本在全台同步上映。本次《萬王之王》在台上映，承襲 ANGEL STUDIOS 在美國所發起的「Pay It Forward」公益捐票精神，MAGIC HOUR 更進一步升級這個理念，推出台灣升級「公益捐票行動」，只要觀眾捐出一張《萬王之王》電影票，電影公司車庫娛樂會加碼再捐出一張電影票，讓愛心加倍擴散。

所有捐出的電影票，將邀請學校與公益單位的孩子們，免費進戲院觀賞《萬王之王》，讓感動與希望傳遞。此外，凡參與捐票活動者，還可獲得一張《萬王之王》專屬數位典藏M 卡（共 27 款，隨機贈送），作為專屬的公益紀念，收藏這段奇蹟旅程中的動人片段。詳見👉《萬王之王》公益捐票行動網頁

《萬王之王》目前在美國光預售票房就已突破 1460 萬美元，媒體預期首周末票房將有望超越1998年的夢工廠動畫《埃及王子》首周末1450 萬美元的成績，成為有史以來開片票房最高的基督信仰動畫電影。本片的預售成績也超越 2023 年《自由之聲》同期成績，成為眾所矚目的信仰電影代表作。最適合闔家觀賞的耶穌故事電影《萬王之王》4月18日國語、英語版本全台戲院同步上映。

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》改編自英國文豪查爾斯狄更斯作品。故事講述英國文豪查爾斯狄更斯透過一個孩子天真的眼睛講述了耶穌從出生到死亡、最終復活，包含了天使、邪惡國王和奇蹟的故事。匯集了好萊塢一線卡司，找來了奧斯卡伊薩克擔綱耶穌；肯尼斯布萊納配音查爾斯狄更斯，查爾斯的兒子——華特狄更斯則請到以《兔嘲男孩》飾演Jojo一角，一鳴驚人的新生代演員羅曼格里芬戴維斯。

羅曼回憶自己為《萬王之王》配音時正值12、13歲的變聲期，為詮釋劇中五歲小男孩的聲音煞費苦心：「他們可能是看了我早期的作品，以為我年紀還很小，但其實我已經開始變聲了，當我到現場講話聲音必叉時大家臉都白了。他們給我看這個角色，一個可愛的五歲紅髮小男孩，我心想『糟了，找錯人了吧。』」為貼近角色，羅曼開始狂灌蜂蜜檸檬和薑汁飲料，盡可能發出最稚嫩的高音，幸而結果相當成功。

談到與夢幻卡司參與同一部作品，羅曼格里芬戴維斯表示非常高興，直言自己看完《追殺比爾》後是鄔瑪舒曼的大粉絲。近期他也與在《萬王之王》中為希律王配音的馬克漢米爾合作演出改編自史蒂芬金小說的《The Long Walk》，透露在片場待機時馬克漢米爾默默在他身後說：「孩子，是我。」互動相當有趣。最適合闔家觀賞的耶穌故事電影《萬王之王》4月18日國語、英語版本全台戲院同步上映。

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供

《萬王之王》。圖/車庫娛樂提供