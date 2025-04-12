《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》電玩迷注意 玩偶變猛氣場更兇

「任何人都撐得過五個夜晚，但這一次，沒有第二次機會。」

布倫屋製片公司製作，2023年最賣座的恐怖鉅作《佛萊迪餐館之五夜驚魂》（英語：Five Nights at Freddy's，簡稱「FNAF」），即將揭開機械玩偶更血腥暴力的全新篇章。

改編自史考特考森創造的賣座電玩遊戲系列，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》》（英語：Five Nights at Freddy's 2）由上一集的導演艾瑪塔米（《詭風怪談》、《血月》）再度回歸執導。

第一部電影創下驚人的八千萬美元開片票房紀錄，最後締造將近三億美元的全球票房成績。故事講述一名充滿內心掙扎的年輕男子麥克，為了爭取撫養年幼妹妹的監護權，不得不接受一份廢棄主題餐廳『費斯熊佛萊迪披薩餐館』的大夜班警衛工作，但是這個宿命的決定卻讓他陷入超自然夢魘的黑暗深淵。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》再度由傑森布倫（《窒友梅根》、《闇黑電話》、《月光光新慌慌》系列）以及史考特考森製作。電影預計2025年12月上映。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供