《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》電玩迷注意 玩偶變猛氣場更兇

琅琅悅讀／ 環球影業UIP
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

「任何人都撐得過五個夜晚，但這一次，沒有第二次機會。」

布倫屋製片公司製作，2023年最賣座的恐怖鉅作《佛萊迪餐館之五夜驚魂》（英語：Five Nights at Freddy's，簡稱「FNAF」），即將揭開機械玩偶更血腥暴力的全新篇章。

自史考特考森創造的賣座系列，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》》（英語：Five Nights at Freddy's 2）由上一集的導演艾瑪塔米（《詭風怪談》、《血月》）再度回歸執導。

第一部創下驚人的八千萬美元開片票房紀錄，最後締造將近三億美元的全球票房成績。故事講述一名充滿內心掙扎的年輕男子麥克，為了爭取撫養年幼妹妹的監護權，不得不接受一份廢棄主題餐廳『費斯熊佛萊迪披薩餐館』的大夜班警衛工作，但是這個宿命的決定卻讓他陷入超自然夢魘的黑暗深淵。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》再度由傑森布倫（《窒友梅根》、《闇黑電話》、《月光光新慌慌》系列）以及史考特考森製作。電影預計2025年12月上映。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。圖/環球影業提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
遊戲 改編 電影 玩具 電玩

逛書店

養兒育女必備中醫知識：經方名醫為父母釋疑，讓孩子健康成長

NT$ 231

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

底層邏輯2：帶你升級思考，挖掘數字裡蘊含的商業寶藏

NT$ 294

人力資源管理（第四版）

NT$ 420

延伸閱讀

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》電玩迷注意 玩偶變猛氣場更兇

李聖經5/11台北見 甜寵粉絲票價福利一次看

《會計師 2》班艾佛列克再出山 會算帳也會殺人

《有你的時光裡》童瑤x周依然 姊妹花從互相嫌棄到生死相依

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。