《喬王出任務》河正宇x崔始源 高爾夫球場金權交易無所不喬

河正宇自編自導自演喜劇鉅獻《喬王出任務》教你如何斡旋喬事情

這世上沒什麼我喬不了的事！河正宇自編自導自演的喜劇鉅獻《喬王出任務》（Lobby），集結《模範計程車》金義城、《命定之人》姜海林、《地下菁英》李東輝、《逃出寧靜海》朴丙垠、《苦盡柑來遇見你》姜末今、《酒鬼都市女人們》崔始源、《黑暗榮耀》車珠英、《魷魚遊戲》朴海秀、《Moving 異能》郭善英等精彩卡司，將帶領觀眾一探政商名流喬事情的精彩內幕！

《喬王出任務》故事敘述埋首於研究的新創企業代表昌昱（河正宇 飾），因為競爭公司代表光宇（朴丙垠 飾）頻頻走後門，而被奪走許多機會和技術。昌昱公司唯一生路就是獲得4兆韓元的國策事業，必須一次就確保資金！然而，面對光宇早就先拉攏好趙長官（姜末今 飾）的狀況，昌昱決定要接近掌控實務的趙長官的丈夫崔室長（金義城 飾），加入這場骯髒的戰局！終於來到進行祕密交易的高爾夫球場，為了各自利益而齊聚在這的遊說團，他們的遊說大混戰即將開打！

《喬王出任務》是河正宇繼《繫緊你的安全帶》、《三觀賣血》後，第三部親自執導的電影作品。河正宇透露《喬王出任務》就像《繫緊你的安全帶》一樣，是部充滿強烈黑色幽默的作品，他表示：「這幾年一直在思考身為導演的我擅長什麼，變得愈來愈害怕，但覺得自己很適合黑色幽默的題材，就像《繫緊你的安全帶》一樣，將角色們聚在一起互相交談，如果觀眾從中獲得什麼訊息的話，我會很感激」！

河正宇為了《喬王出任務》馬不停蹄地參加許多活動和節目宣傳電影，但日前他因急性闌尾炎要緊急動手術，而缺席《喬王出任務》的媒體試映會，在試映後的記者會上，金義城表示：「我代替河正宇導演向各位道歉，他的狀況應該不嚴重，所以他希望大家能開心地參與這場記者會！」河正宇希望演員們能將他的痛苦化為快樂，開心地宣傳《喬王出任務》！喜劇鉅獻《喬王出任務》4月25日（五）在臺上映！

《喬王出任務》河正宇。圖/車庫娛樂提供

河正宇執導《喬王出任務》事前進行30次讀本會議還給車馬費？！

《喬王出任務》是河正宇執導之作，他透露在演員同事面前執導仍會感到不好意思，他表示：「對於在演戲時我突然自己喊卡的情況，我仍然會感到尷尬，但其他演員和工作人員應該更尷尬吧，所以我只能裝作若無其事。」

而對於這次執導的難處，河正宇表示：「電影後半的戶外拍攝場景，天氣影響很大，且演員們的臺詞很多，又要表現出彼此糾結的關係，因此拍攝難度很高，但幸好都是很有經驗的演員們，才能齊力完成拍攝。」另外，據說在電影開拍前，河正宇還帶領演員們分頭進行30次左右的研讀劇本會議，也透露河正宇會議結束後都會給車馬費，演員們對此也感到很新奇！

《喬王出任務》河正宇。圖/車庫娛樂提供

《酒鬼都市女人們》崔始源Ｘ《黑暗榮耀》車珠英新作扮舊情人 想再合作！

《酒鬼都市女人們》崔始源和《黑暗榮耀》車珠英在《喬王出任務》中，分別飾演國民演員和高爾夫球場老闆娘的角色，兩人在電影中曾是一對戀人。對於首度和車珠英合作的感想，崔始源表示：「車珠英是一位吸收力很好的演員，很榮幸能和她共演，希望之後還有機會合作！」車珠英則說：「和崔始源演員共演真的非常有趣，我們在現場有許多嘗試，河正宇導演和始源前輩的點子很多，也很謝謝始源前輩讓我能自在地詮釋角色！」

而對於參演《喬王出任務》的感想，崔始源表示：「我是《繫緊你的安全帶》的粉絲，起初很擔心我是否勝任在《喬王出任務》中的角色，但從拍攝第二場戲開始，就比較不緊張了，變得很期待去拍攝現場！」車珠英則感激地說：「《喬王出任務》是我的電影出道作，能和那麼棒的導演、前輩們合作，真的感到很榮幸！在本作中所飾演的角色，是我目前演過最自由奔放的角色。」

《喬王出任務》金義城在本作中飾演掌管實權的官員。圖/車庫娛樂提供

《請回答1988》李東輝發誓老後絕不會成為像金義城般的「老不修」？！

以《請回答1988》、《犯罪都市4》等作為臺灣觀眾熟知的李東輝，在《喬王出任務》中飾演協助遊說的「朴記者」一角。李東輝透露之前看了河正宇導演的《繫緊你的安全帶》後，覺得非常新穎，節奏也很好，就一直很想和他合作，他還說：「河正宇前輩就像是過節去親戚家玩時，讓人想親近的親戚哥哥。河正宇導演的想法很開放，他總是很欣然地接受我研究後想出來的臺詞，也常和我一起埋頭苦惱。我覺得他非常熱愛電影，這讓我更喜歡他了！

如果他之後要再拍攝像《繫緊你的安全帶》、《喬王出任務》這樣的電影，我很希望能再參演！」另外，對於金義城所飾演的「老不修崔室長」一角，他笑說：「認真覺得有年紀後絕不能活得像他一樣！這是部能令人記取教訓的好電影，我在此跟各位約好，等我老後絕不會像他一樣！」喜劇鉅獻《喬王出任務》4月25日（五）在臺上映！

《喬王出任務》河正宇在本作中飾演新創公司的代表。圖/車庫娛樂提供

《酒鬼都市女人們》崔始源Ｘ《黑暗榮耀》車珠英，在《喬王出任務》扮舊情人。圖/車庫娛樂提供

《喬王出任務》車珠英在本作中飾演高爾夫球場老闆娘。圖/車庫娛樂提供

《喬王出任務》李東輝在本作中飾演人脈很廣的記者。圖/車庫娛樂提供

《喬王出任務》。圖/車庫娛樂提供