《少年與狗》收錄日系神曲SEKAI NO OWARI、back number、AKB48全登場

《少年與狗》「直木賞」獲獎小說改編，網羅3大名曲 SEKAI NO OWARI打造催淚宣傳曲

由日本文壇最高榮耀「直木賞」獲獎小說改編的同名電影《少年與狗》，即將在4月25日於台灣感動獻映。本片選擇全部外景、實景拍攝，即使增加拍攝難度，卻也讓全片更加充滿臨場感；尤其在滋賀縣取景，更是將琵琶湖等在地美景透過大銀幕呈現在觀眾眼前。

此外，本片在音樂選擇上也別出心裁，除了找來人氣天團「SEKAI NO OWARI」打造全新電影宣傳曲〈琥珀〉，片中更將依照故事情境，讓角色熱唱back number〈如果我成為超級巨星〉、安室奈美惠〈CAN YOU CELEBRATE?〉、AKB48〈無限重播〉三大經典名曲，滿足觀眾視覺與聽覺雙重享受。

有趣的是，女主角西野七瀬是女子天團「乃木坂46」人氣畢業成員，卻在本片開口演唱官方設定對手AKB48的歌曲，讓一旁共同熱唱的男主角高橋文哉捏把冷汗，大呼「安捏甘好？」也讓西野笑說：「不、不、不，這個沒問題！」而高橋更大讚西野音準超強：「不管發生什麼事，她都不會走音。」

《少年與狗》。圖/采昌國際多媒體提供

《少年與狗》捕捉琵琶湖震撼美景，全部外景拍攝打造逼真臨場感

改編知名作家馳星周同名小說的《少年與狗》，以東日本大地震為背景，透過真摯的人狗情誼，刻畫一隻名叫「多聞」的狗，為了與重要之人相見，讓牠花費5年時間，跨越3000公里從東北到九州展開流浪，並在途中與那些受傷、困惑和感到迷惘的人們展開心靈交流。劇組不畏拍攝難度，大膽選擇全部外景、實景拍攝，讓本片充滿臨場感。

曾打造出《生命最後一個月的花嫁》的製作人平野隆，這回特別注重季節感，因為拍攝期涵蓋冬季、春季和初夏景色，他表示：「在描繪震災的過程中，如果我們在熊本或仙台拍攝，會涉及一些敏感問題。而琵琶湖在原著當中就有提到，我認為這裡是唯一能拍攝的地方。作為一個狗狗的旅行故事，從東北到九州的移動過程，琵琶湖能很清楚地展示這一點。更重要的是，琵琶湖非常美麗，有令人驚嘆的攝影背景，也有非常清澈的空氣，讓電影的效果非常好。」尤其琵琶湖位在日本滋賀縣，劇組也透過精采的鏡頭，捕捉到當地大津湖岸渚公園海濱、琵琶湖大橋、琵琶湖露台、邁阿密營地、比叡山夢見之丘、笠原櫻花公園等美景，值得觀眾透過大銀幕一探究竟。

《少年與狗》。圖/采昌國際多媒體提供

乃木坂46前成員熱唱AKB48名曲，Fukase打造宣傳曲原因藏洋蔥

《少年與狗》不僅透過美景滿足視覺，更融合多首歌曲滿足觀眾聽覺。曾公開表示喜愛樂團「back number」的導演瀨瀨敬久，選用他最愛名曲之一〈如果我成為超級巨星〉，讓角色因應劇情熱唱。而在片中的婚禮場景，更使用安室奈美惠的婚禮名曲〈CAN YOU CELEBRATE?〉，並讓男女主角在其中熱唱AKB48的〈無限重播〉。衝突的是，女主角西野七瀬是女子天團「乃木坂46」人氣畢業成員，卻在本片開口演唱官方設定對手AKB48的歌曲，讓當時一起唱歌的男主角高橋文哉捏把冷汗表示：「讀劇本的時候，我就一直在想『請考慮一下我在片場的立場吧！』我該用什麼樣的表情在旁邊唱歌呢？雖然有些困惑，但當時還是很開心」。

當事人西野則笑說：「不、不、不，這個沒問題！」並解釋：「其實這是偶然的，雖然有很多其他候選曲目，但最終選擇了AKB48這首廣受歡迎的歌。雖然她們是我們的官方對手，卻也是前輩的作品。」她邊說邊露出微笑。而高橋也力讚西野：「她最棒的是，不管發生什麼事，都不會走音。無論我唱高音或低音，她總能保持主旋律不會走音。」而觀賞過本片的日本網友也笑稱：「從來沒想過能看到西野七瀨演唱〈無限重播〉，光憑這點就值得去看！」

值得一提的是，本片還邀請到人氣天團 「SEKAI NO OWARI」，打造本片的全新宣傳曲〈琥珀〉。主唱Fukase透露在接到宣傳曲邀約後，腦中響起好友千葉龍太郎曾經演奏過的曲子，不過千葉卻在2018年因故離世，讓這段旋律成為Fukase腦中一直留存下來的未完成作品，也讓他因此用這旋律填入歌詞，完成了這首〈琥珀〉。Fukase表示：「本曲是我和朋友的共同創作。十年前，朋友曾給我聽過這段旋律，並深刻烙印在我的腦海當中。

這次，我為這首未完成歌曲加入新的樂句，如果它能像片中的狗狗多聞一樣，成為連結思念與回憶的存在，那會是我最大的幸福。」男女主角高橋文哉、西野七瀬除了透露自己時常鈴聽SEKAI NO OWARI的歌曲之外，也深有同感地表示，歌詞跟自己飾演的角色有許多重疊性。製作人平野隆則補充：「在第一次聽到這首歌時，就忍不住流下了眼淚。片中女主角對男主角的情感，與Fukase對龍太郎的思念，兩者重疊在一起，深深刺進了我的心。希望大家能透過本片與這首歌，感受到『融入心底、永不消逝』的意義。」

《少年與狗》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由日本文壇最高榮耀「直木賞」獲獎同名小說改編的電影《少年與狗》，即將在4月25日於台灣感動獻映。本片劇情描述震災後六個月的宮城縣仙台，失業青年和正（高橋文哉飾演）與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇。聰明的多聞，很快就成為和正和他家人生活中不可或缺的存在。為了維持家庭生計，和正不得已開始從事犯罪工作，並捲入一起事件當中，而多聞更在這場混亂中消失無蹤…。

隨著時光流逝，多聞來到滋賀縣，與擁有悲傷過往的女性美羽（西野七瀬飾演）一同生活。因為多聞的陪伴，美羽逐漸找回平靜的日常。就在此時，為了尋找多聞的和正出現了。起初，美羽對和正抱持敵意，但因為多聞的關係，兩人也逐漸產生心靈上的交流。不過，美羽過去的傷痛仍舊逼迫著她。更多消息👉采昌亞洲電影世界官方臉書粉絲團

《少年與狗》。圖/采昌國際多媒體提供