《我死的一週前》前男友回來不是復合 是帶妳去陰間

LINE TV播出奇幻韓劇《我死的一週前》（韓語：내가 죽기 일주일 전，英語：Way Back Love），改編自同名小說，由深情男神孔明、新生代演員金敏荷主演，講述了對人生感到毫無希望、虛度光陰的鄭熙完(金敏荷 飾)，在生命即將走到盡頭的時候，突然遇見四年前離世的初戀金藍雨(孔明 飾)，以陰間使者的身份再度相遇，展開一場為期一週，能攜手完成遺願清單的奇幻愛情故事。LINE TV於4月4日起每週五上午10點全台首播。

睽違四年重回小螢幕的孔明，受訪時表示：「能夠再次透過電視劇和大家見面，我感到非常自豪，這部作品對我來說意義重大。」並形容這部戲是「可愛、迷人且令人心碎的作品」為了更好地詮釋陰間使者的角色，他參考許多曾飾演過陰間使者的前輩演員演出，包含李棟旭在《鬼怪》中的演繹也給了他不少啟發，「我與導演進行了深入的討論，包括服裝、髮型等細節，都希望能呈現出金藍雨身為陰間使者與初戀之間那種微妙的界線。」表示這次演出對自己來說是全新挑戰。

飾演女主角的金敏荷，在劇中原本性格開朗，但在失去孔明後大受打擊，頓時失去了對於人生的追求，金敏荷坦言：「我的角色在最後一週和孔明重新找回了遺失的美好，這是一個重新認識自己、面對過去的機會。」回憶起第一次看劇本時，她說：「我記得當時又哭又笑，以春天為背景出現了很多青春的模樣，我覺得真的很令人惋惜、美麗、漂亮，希望觀看這部作品的人們，也能夠感受到各自的春天和溫暖。」

《我死的一週前》孔明、金敏荷在高中時期的雙向暗戀氣氛曖昧。圖LINE TV提供

金敏荷談及對孔明的印象，她大讚對方是一位擁有透明且舒適魅力的演員，總是讓周圍的人感到舒適，「（孔明）也有調皮淘氣的純真高中生的樣子，這些都很好地表現在孔明演員的眼神裡，真的只能看到『藍雨』，對我投入角色有很大的幫助，再次想起，還是非常感謝這位演員。」並希望能透過《我死的一週前》讓觀眾記住她所飾演的角色，成為「單戀代表」，表示：「因為單戀的那份深刻和無可奈何，是很能觸動人心的情感。」

《我死的一週前》去年就已受邀參加釜山國際電影節「On Screen」，率先跟大家見面，觀眾紛紛對孔明的演技表示肯定：「跨越時間線的演技非常完美」、「孔明陰間使者的視覺效果很好」等好評不斷，金惠英導演表示：「孔明擁有安靜沈著表現沉重感情的力量，隨著時間的流逝，我對演技越來越有深度的孔明深信不疑。」 更多精彩內容，敬請鎖定《我死的一週前》，LINE TV 4月4日起每週五上午10點全台首播，LINE TV VIP會員更可搶先觀看精彩內容。

《我死的一週前》孔明飾演守護初戀的陰間使者金藍雨。圖LINE TV提供

《我死的一週前》金敏荷高中時期清純模樣與孔明雙向暗戀。圖LINE TV提供

《我死的一週前》飾演金藍雨學生時期的孔明。圖LINE TV提供

《我死的一週前》長大之後的金敏荷成了對人生沒有想法的大人。圖LINE TV提供

《我死的一週前》學生時期的金敏荷活潑可愛。圖LINE TV提供

《我死的一週前》。圖LINE TV提供