《獵金·遊戲》劉德華x歐豪x倪妮 股市變賭場你是待割的韭菜

由天王劉德華和林小強監製，《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等強大陣容主演的金融犯罪鉅製《獵金·遊戲》，發佈電影前導預告及海報，展現驚人強片氣勢，呈現金融市場被利用變成「賭場」，股市升跌皆由隱藏力量操縱的內幕。電影由票房大賣的《拆彈專家》幕後班底全力打造，邱禮濤導演、劉德華、倪妮繼《拆彈專家2》後相隔五年再聚合作，以全新商戰題材拼發出全新火花。

近年股票投資成為熱門話題，追求財富自由更是人人追求的目標！就連小學生也跟著家人投入股市，而金融犯罪鉅製《獵金·遊戲》的故事便聚焦股市投資內幕，引爆與每個人息息相關的投資理財話題。

公佈前導海報可以見到強大的卡司，劉德華一頭花白的頭髮現身，扮演股市操般高手，充滿睿智的氣勢，新生代男神歐豪則是扮演金融高才生、倪妮及黃奕則是商場女強人的模樣，一場股市大戰即將展開，在股票市場中興風作浪。而預告見到一群股民在金錢遊戲中，慘成待割的韭菜，被股市背後操盤手以股票的漲跌，一一收割，本是要追求財富自由，但一秒鐘好幾億的上下，讓股民血流成河，血汗老本一夕之間便被殺到血本無歸，張力十足，也讓不少小股民心有戚戚焉。

《獵金·遊戲》劉德華。圖/華映娛樂提供

劉德華在片中與歐豪扮演股市師徒檔，他從劉德華的職業生涯中見到了此行業的現實與險惡，在股市的金錢遊戲中，無數股民淪為暴富狂潮中受災戶，暴升暴跌的背後究竟埋藏著甚麼陰謀？而劉德華這次與《拆彈專家2》中合作讓觀眾留下深刻印象的倪妮，兩人相隔五年再合作，讓觀眾期待兩人可以有更不同的火花。而台灣男神劉以豪則是演出和父親一起努力讓公司上市的富二代，卻也讓公司陷入股海危機。

《獵金·遊戲》描述金融高才生高寒（歐豪 飾）因好友楚峰（劉以豪 飾）的家族企業「卓通」進行上市籌備，得到國際投資銀行「藍石」的實習機會，一到公司就不得副總裁海倫的重視，但首席分析師Todd（劉德華飾）很賞識他。當海倫開啟「HC工業」的公開招股籌備，Todd看出風險，不同意此案，但海倫利誘高寒倒戈，高寒在壓力下背叛Todd，讓Todd離開此行業，高寒則平步青雲。海倫將「卓通」上市工作委任給高寒，但她聯合「卓通」的競爭對手展開惡意收購，楚峰父親因受刺激去世。高寒極度後悔，求Todd出山相助，他們是否能逆勢翻盤，奪回控股權。《獵金·遊戲》將於5月9日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《獵金·遊戲》倪妮。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》歐豪。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》。圖/華映娛樂提供