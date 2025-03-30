《精奇大家庭》李昇基剃髮出家 500次捐精改變命運

兒子出家後，給了我一個大「精」喜！《精奇大家庭》（About Family）是《鋼鐵雨》、《正義辯護人》導演梁宇晳自編自導的溫馨喜劇，由《露梁：死亡之海》金倫奭、《依法相愛吧》李昇基、《貞淑的推銷》金成鈴、《我的室友是九尾狐》姜漢娜、《我的出走日記》朴帥永等演員精彩共演！

《精奇大家庭》故事敘述無玉（金倫奭 飾）是美食老店「平滿屋」的老闆，客人總是絡繹不絕。但自從無玉的獨子文錫（李昇基 飾）出家成為僧侶後，無人能為家族傳宗接代，這令無玉擔心不已。然而某日，自稱是文錫兒女的孩子們竟找上平滿屋！原以為家族會就此斷後的無玉，體驗到前所未有的幸福。文錫在回想成為僧侶前的生活時，發現自己竟然捐精捐了500多次，也意外地延續了家族的血脈……李昇基在《精奇大家庭》中，因為捐精而引發始料未及的問題，他對此開玩笑地說：「我戲外曾捐贈過許多東西，但從未捐過精子！」

出道20年的李昇基，在《精奇大家庭》中首度挑戰僧侶一角，他表示：「為了詮釋這個角色，有向大韓佛教曹溪宗相關人士直接學習穿衣、行禮、步行等，多虧如此，我才能在電影中好好地展現僧侶的模樣。」李昇基這次還為了電影中的僧侶角色剃髮，他表示：「其實我對剃髮沒有什麼壓力，但頭髮長度比想像中更短，在拍攝期間因為還有其他行程，所以在那3到4個月期間有需要時也會戴著假髮。」李昇基也被問到在《精奇大家庭》中，是否有像《大叔》的元斌一樣展現強烈的剃髮場面，李昇基開玩笑地說：「我有努力地盡量不要太相似，故意改變剃髮的方向，而且目標也不太一樣！」

對於會製作《精奇大家庭》這部電影的原因，梁宇晳導演表示：「覺得在我們的社會中，家庭一直是最大的話題，所以決定構寫相關的劇本。我曾透過電影用過槍、擊沉潛艇、在法庭上大叫等，這次則想完成心願，描繪輕鬆、溫暖的故事。因此我很幸福地打造了這部電影，一點都不後悔，感到很幸福！」梁宇晳導演在拍攝本作時，覺得最重要的是要給人像家人般安心的感覺，因此很費心打造如真的家庭般的氛圍，他說：「演員們都很體貼，所以也營造出如真實家庭般的氣氛。」動人喜劇鉅獻《精奇大家庭》4月11日（五）在臺上映！

《精奇大家庭》李昇基圓夢與《追擊者》影帝金倫奭共演。圖/車庫娛樂提供

李昇基圓夢與《追擊者》影帝金倫奭共演！李昇基自曝結婚生子後才和父親變熟？！

對於決定參演《精奇大家庭》的原因，李昇基表示：「收到《精奇大家庭》的劇本時，見到了梁宇晳導演，且得知會由金倫奭前輩飾演父親的角色時，我就毫不猶豫地決定參演本作，覺得很感激。對於首度和金倫奭共演的感想，李昇基表示：「《精奇大家庭》的拍攝現場對我而言就像教育現場一樣，我一直是金倫奭前輩的粉絲，曾心想若能和前輩合作一次就算是圓夢了，真的很高興這次能和前輩合作！金倫奭前輩是韓國演技最好的演員之一，和前輩共演的過程中獲益良多，真的感到很榮幸！」李昇基還透露，拍攝期間，如果離開首爾到山中拍戲時，下戲後就會和金倫奭前輩、朴帥永前輩一起在宿舍房間小酌，他說：「他們常跟我分享演舞臺劇時的事，對於隔天要拍攝的場面，也很自然地會給我一些建議，真的讓我獲益良多！」

此外，李昇基對於《精奇大家庭》導演親自構寫的劇本感觸良多，他表示：「導演寫的劇本字字珠玉，真的覺得很厲害。電影中有一句臺詞：『對父母來說，孩子就是神，什麼都不懂的無能的神』，在我的孩子出生後，真的覺得這句話是對的，再次從中感到溫暖。」李昇基在《精奇大家庭》中和父親（金倫奭 飾）一開始的關係有所隔閡，對此李昇基也認為大部分的父子關係，其實沒有想像中親近，也不會有太多的對話，但他表示：「我之前也不太會和我爸說太多話，但現在因為有了年紀，婚後也有了小孩，和我爸的關係就變得比較親近，好像也漸漸地理解彼此了。」

《精奇大家庭》金倫奭片中獅吼讓李昇基十分驚恐。圖/車庫娛樂提供

金倫奭《精奇大家庭》中獅吼讓李昇基十分驚恐！

「韓國影帝」金倫奭以《老千》、《追擊者》、《黃海追緝》、《黑祭司》、《露梁：死亡之海》等作展現精湛演技，這次他在《精奇大家庭》中飾演經營一家餃子名店的老闆，對於出家的兒子意外帶來的驚喜而開心不已！金倫奭也分享他參演《精奇大家庭》的原因，他表示：「從兩到三年前開始，大部分的作品比起劇情、角色，反而是以刺激的事件為主，十分仰賴被捲入謎團中的速度感，因此《精奇大家庭》的劇本對我而言十分珍貴，有一種久違地讀完一本小說的感覺。我帶著那樣的感覺參與了這部作品，我們這部電影真的很適合大家一起觀賞，我可以很有自信地說這是最適合全家人一同到電影院觀賞的作品！」

在《精奇大家庭》中，金倫奭與李昇基所飾演的父子是本作的看點之一，對於首度和李昇基合作的感想，金倫奭表示：「李昇基是一位學習力和適應力都很強的演員，他很擅長將能力發揮到恰到好處，和對手演員對戲時的爆發力也很好！而且電影中有一個場景是我生氣到發出如獅吼般的聲音，在拍攝時，李昇基露出十分驚恐的表情，他完全沉浸於角色中，這對我們而言是非常有趣的時間！」動人喜劇鉅獻《精奇大家庭》4月11日（五）在臺上映！

《精奇大家庭》李昇基自曝結婚生子後才和父親變熟？！圖/車庫娛樂提供

李昇基為《精奇大家庭》剃髮扮僧侶。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》李昇基在本作中出家前曾與姜漢娜交往。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》金倫奭在本作中飾演小氣老闆。圖/車庫娛樂提供

《鋼鐵雨》導演最新動人喜劇《精奇大家庭》將在臺上映。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》姜漢娜在本作中飾演李昇基的前女友。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》金成鈴在本作中飾演金倫奭的伴侶。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》某天一對兄妹突然找上門！圖/車庫娛樂提供