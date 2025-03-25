《風之谷》第4週特典全台創舉「祕密花園香氛版」海報帶來嗅覺驚喜

日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》在全台熱賣近3500萬元票房，繼首週特典「限量版王蟲圖鑑」海報引發轟動，掀起「王蟲海報踏平裱框店」、全台畫框缺貨等現象級熱潮之後，片商今曝光上映第4週（3/28至4/3）祕密武器為「祕密花園香氛版」海報，是全台首創第一張結合香氛的電影特典海報，只要摩擦海報上的神祕白色植物，立刻飄出療癒花草香，每摩擦一次，植物圖案都會散發花草香氛，「摩擦生香」效果可持續多年，特典香味如同宮﨑駿的經典作品一樣歷久不衰。

《風之谷》電影特典海報精益求精，首週重磅特典由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，獨特設計巧思及精美高質感吸引全民爭相收藏裱框，第二、三週的台灣限定特典「手繪經典版」、「Animage典藏封面-娜烏西卡版」海報都深獲吉卜力迷喜愛，現在又進化升級到「4D沉浸感」。

第4週特典「祕密花園香氛版」採用特殊紙質搭配特殊印刷技法，選用眾多粉絲喜愛的電影經典場景，視覺為女主角娜烏西卡擷取腐海內的植物孢子，於家中密室栽培的祕密花園畫面。其中白色植物在海報中散布多處，觀眾們拿到海報後可親自嘗試用手指「摩擦生香」，驚喜感滿滿！

凡購買《風之谷》上映第四週（3/28至4/3）電影票乙張 ，憑電影票於3/28（五）起至原購票影城 ，即可兌換領取限定特典「祕密花園香氛版」A3海報乙張，每人限兌換4張海報，數量有限，送完為止。

《風之谷》上映第四週電影票乙張 ，即可兌換限定特典「祕密花園香氛版」A3海報乙張。圖/甲上娛樂提供

風之谷》第三週特典「Animage典藏封面-娜烏西卡版」相當受到吉卜力迷喜愛。圖/甲上娛樂提供

《風之谷》描述地表被散發劇毒瘴氣的腐海覆蓋。圖/甲上娛樂提供

《風之谷》娜烏西卡擷取腐海內的植物孢子。圖/甲上娛樂提供

《風之谷》善良勇敢的娜烏西卡公主，擅長與各種動物溝通。圖/甲上娛樂提供

吉卜力經典動畫《風之谷》中文版海報亮相。圖/甲上娛樂提供