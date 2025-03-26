《戰隊大失格》第二季 正義是場騙局 戰鬥員D反擊英雄體制

Disney+口碑動畫《戰隊大失格》第二季宣布於4月13日獨家上線！自第一季播出以來，《戰隊大失格》憑藉其顛覆傳統戰隊動畫的創新視角，在全球動漫迷中引起熱烈討論，讓觀眾透過戰鬥員D的眼睛，看到了所謂「正義英雄」背後不為人知的真相。

《戰隊大失格》（日語：戦隊大失格）是春場蔥所創作的日本漫畫，開始連載於《週刊少年Magazine》2021年第10號。2022年12月宣布將改編為由佐藤敬一執導的電視動畫，2024年播出。《戰隊大失格》第一季以及獨特的敘事風格、和出色的視覺呈現備受讚譽，部分畫面融合了2D與3D技術的創新應用，讓作品的動作戲份既流暢又具有視覺震撼力。此外，隨著主角戰鬥員D為打倒「正義的英雄」而奮起，觀眾們被這個平凡反派角色的非凡冒險所吸引，這種顛覆傳統的敘事視角，也讓這位本應「註定失敗」的戰鬥員贏得了廣大觀眾的支持和認同。

在第一季留下令人震驚的結局後，戰鬥員D與藍色守望者展開了一場激烈的殊死戰鬥，最終揭露了怪人幹部和龍神守望者之間的不平等和平條約。而在第二季的回歸中，戰鬥員D將偽裝成櫻間日日輝，化身秘密行動綠色部隊的新成員。由於藍色守望者仍然失蹤，大家對於守望者的信任度持續下降，然而這是否足以幫助戰鬥員D取得勝利？隨著更多令人震驚的劇情轉折和讓人驚嘆的動畫鏡頭，4月13日就跟隨戰鬥員D繼續他的任務，摧毀那些讓他生活變成無盡地獄的人。

《戰隊大失格》第二季是最新加入Disney+不斷壯大的動漫系列之一。歡迎動漫狂粉立即加入Disney+享受各種日本動畫，包含講述一名隱匿身分的殺手的《殺手寓言》、關於一名年輕花式滑冰選手努力追逐金牌的《金牌得主》等不容錯過的精彩故事，以及無數動漫作品和其他超豐富的世界級影視內容。《戰隊大失格》第一季已於Disney+熱播中，第二季將於4月13日獨家上線。

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《戰隊大失格》第二季。圖/Disney+ 提供

《戰隊大失格》第二季。圖/Disney+ 提供