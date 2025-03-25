《秘密關係》漫畫改編 3攻1受4男愛情糾葛無法自拔

琅琅悅讀／ LINE TV
《秘密關係》。圖/擷取自nemoitstore.com
《秘密關係》。圖/擷取自nemoitstore.com

LINE TV熱播韓國劇《秘密關係》（비밀사이/ Secret Relationship）自超高人氣同名韓漫。劇情進入虐戀高潮，由男團出身的演員金俊抒領銜主演，搭檔三位身高皆破185公分的演員車善亨、車廷宇、金浩英上演秘密四角戀！

四人關係的曖昧拉扯，讓觀眾看了揪心不已，尤其在第5、6集劇情中，由金俊抒所飾演的鄭多溫，酒後錯把同事周成賢（車善亨 飾）當成學長申在敏（金浩英 飾）激情擁吻、又被前輩金修賢（車廷宇 飾）強吻，意外得知前輩深藏已久的感情秘密、最後還目睹學長申在敏（金浩英 飾）為了挽留自己的自殘行為，三男圍繞金俊抒推進的感情線極端又瘋狂，引發觀眾熱烈討論！《秘密關係》LINE TV現正熱播中。

《秘密關係》金修賢因嫉妒發作強吻鄭多溫。圖/LINE TV提供

金俊抒在劇裡撩人功力十足，楚楚可憐的小鹿眼，宛如中的鄭多溫走到現實中，聊到角色時，金俊抒說：「多溫是個戒備心很重的人，也不愛笑，但在自己喜歡的人面前，就願意展露笑容並全心全意的付出。」而無法理解角色的部分，金俊抒則說：「多溫把身邊的人推開時會講傷人的話，但如果是我自己我不會，推開就推開了，但不會故意說傷人的話，所以這部分我不太能理解他。」

飾演金修賢的演員車廷宇，是秋英宇的親弟弟，戲劇開播前就受到極大關注，在劇中，他也是金俊抒的追求者之一，而且佔有欲極強，其中一幕，他因為吃醋而失心瘋，不僅上門堵人，還強制索吻金俊抒，邊親邊把金俊抒一路從門口推到牆壁，展現出精湛且瘋狂的演技，讓觀眾看了之後驚嘆不已。

談及角色，車廷宇說：「修賢是個為了達到目的會不擇手段的人，尤其他對多溫的執著，讓我邊演邊對多溫感到抱歉。」而金浩英飾演的學長申在敏，表面溫柔但實際上似乎藏有秘密，金浩英說：「申在敏看似完美，對每個人都很多情，但其實他是個雙面人。」點出了戲劇中隱藏的亮點，讓人對《秘密關係》中的複雜情感有了更多期待。

《秘密關係》申在敏撞見金修賢跟鄭多溫在圖書館的曖昧行為。圖/LINE TV提供

身為劇中唯一救贖的周成賢（車善亨飾），擁有溫柔體貼像大狗狗的形象，車善亨說：「成賢是懂的愛人也被愛著的角色，跟我本人其實滿像的。」戲外也是同劇演員結婚首選，除了他本人喜歡之外，金浩英也想跟「周成賢」結婚；但如果要談戀愛的話，反而是「金修賢」成為人氣王，金浩英笑說：「因為修賢很有壞男人的魅力，我會被這個吸引。」車廷宇也說：「我好像也會選擇跟修賢戀愛，因為他的愛很真摯，雖然使用暴力是不對的，但他的愛很真實。」

《秘密關係》改編自超高人氣同名韓國漫畫，劇情描述男主角鄭多溫（金俊抒 飾）面對家庭債務的壓力，在高中時遇到對自己照顧有加的前輩申在敏心生好感，卻目睹申在敏（金浩英 飾）跟金修賢（車廷宇 飾）成為情侶的現場，雖然申在敏跟金修賢的戀情沒有持續很久，但鄭多溫懷著愛意的心情持續到踏入，終於下定決心向學長申在敏告白時，居然收到金修賢回國的消息！鄭多溫在如此心煩意亂的情況下，遇上了公司的新進職員周成賢（車善亨飾）的強烈追求，錯綜糾纏的推拉戰就此開啟。《秘密關係》LINE TV熱播中。

話題韓BL劇不只這一擋，人氣韓漫改編《乙方戀愛指南》也即將在LINE TV播出，講述一個延續8年的感情誤會，兩人再次在職場重逢，一個是不想再次受傷的男人，一個是想要重新去愛的男人，曾經是彼此初戀的兩人關係又將產生變化，《乙方戀愛指南》4月3日晚上5點將在LINE TV 全台首播。

《秘密關係》申在敏對鄭多溫有著隱約的控制欲。圖/LINE TV提供

《秘密關係》車廷宇飾演金修賢，因為情傷性情大變，和鄭多溫之間有複雜的情感關係。圖/LINE TV提供

《秘密關係》車善亨飾演周成賢，暖男一枚是人間大狗狗。圖/LINE TV提供

《秘密關係》周成賢對鄭多溫懷抱著不一樣的情愫。圖/LINE TV提供

《秘密關係》金俊抒飾演鄭多溫，在外人眼裡不太有禮貌但其實身上背負著很多秘密。圖/LINE TV提供

《秘密關係》金浩英飾演申在敏，對鄭多溫對他有極大的感情依賴。圖/LINE TV提供

《秘密關係》修賢目睹成賢擁抱多溫發怒揪衣領。圖/LINE TV提供

《秘密關係》修賢跟多溫在大學時期充滿曖昧。圖/LINE TV提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
漫畫 改編 韓劇 BL 愛情 職場

逛書店

零基礎入門的Python自動化投資：10年操盤手團隊量化通，教你從零開始學程式交易，讓你輕鬆選股、判斷買賣時機，精準獲利

NT$ 315

創業管理：微型創業與營運實務（第三版）

NT$ 443

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維

NT$ 350

延伸閱讀

《風之谷》第4週特典全台創舉「祕密花園香氛版」海報帶來嗅覺驚喜

《蠟筆小新》衍生動畫《野原廣志 午餐流派》美冴老公吃飯也有學問

《秘密關係》漫畫改編 3攻1受4男愛情糾葛無法自拔

《我家的事》大阪首映爆棚 曾敬驊卡關靠「頂樓數星星」靈感迸發

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。