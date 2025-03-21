《夏日最後的祕密》小說改編 施柏宇x程予希17歲的回憶是你

今夏最揪心的青春愛情電影《夏日最後的祕密》，改編自暢銷作家「晴菜」的同名小說，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，紀卜心、黃柏峰、吳函峮(峮峮)、賴雅妍、曾少宗、陳如山，海裕芬，蘇達等演員共同演出，4月30日全台上映。今（3/18）曝光正式預告，施柏宇、程予希、林子閎三人的情感糾葛躍然眼前，濃烈的愛與無奈的痛在預告中展露無遺。施柏宇與程予希上演浪漫的「鐵道告白」，隔著平交道浪漫示愛。然而，卻也在同一個場景上演揪心離別，雙方淚崩分手。在青春的軌道上，愛與遺憾總是並行。

預告一開始，施柏宇飾演的顏立堯隔著平交道，向蘇明儀（程予希 飾）深情告白，伴隨著火車疾馳而過的轟鳴聲，他用盡全力大喊：「我真的好喜歡你！」這場戲也讓施柏宇回憶起當時的情感爆發：「火車聲過去，我的心跳真的快到不行，像是真的在告白一樣。」然而，這平交道卻同時見證了兩人最痛徹心扉的時刻，施柏宇聲嘶力竭地哭喊：「一定要記得我，我真的好愛你！」止不住的眼淚流了下來，而程予希同樣淚流滿面，撕心裂肺地回應：「可不可以不要分手！」曾經滿溢的幸福，如今卻被無法言說的秘密撕裂，究竟兩人之間發生了什麼？

談及這場鐵道離別戲，程予希說：「我覺得蘇明儀很掙扎，她並不想放手，但她明白自己無能為力。我在拍的過程中感同身受，真的有一種無力感湧上心頭，那是非常真實的情緒，眼淚也因此不自覺地掉下來。」施柏宇補充：「我完全沉浸在角色的情感中，感受到的不只是顏立堯的無奈，還有自己內心的情感釋放。那句『我真的好愛你』不僅是台詞，真的是我對角色情感的真實表達，每一個人都會有不捨和無法挽回的遺憾。」

電影裡顏立堯（施柏宇飾演）一直對蘇明儀（程予希 飾）懷抱情愫，在圖書館看到她與程硯（林子閎 飾）有說有笑，心生醋意的顏立堯直接走過去，毫不掩飾地打斷兩人談話。預告後段，顏立堯與蘇明儀在草地上約會，顏立堯溫柔卻帶著一絲不安地對她說：「我們交往到畢業為止，不要問我為什麼，我也不會告訴你，可是我會全心全意喜歡你。」隨後更浪漫上演「草地吻」。談到在草地上的約會戲，施柏宇與程予希笑說：「這場戲感覺很浪漫，但其實蚊子超多（笑），我們一直邊拍邊忍住不抓癢。」

電影《夏日最後的祕密》由林添貴、黃志明監製，邱晧洲執導，阿榮影業製作出品，文化內容策進院、影娛人、先勢博報堂、力榮影業聯合出品。今夏最揪心的青春疼痛愛情電影《夏日最後的祕密》由威視電影發行，將於2025年4月30日(週三)上映，先愛再說。更多消息👉《夏日最後的祕密》粉絲專頁

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業提供

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業提供

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業提供

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業提供

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業提供