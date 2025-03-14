文策院聯手 UDN 倡議 ESG for Culture 讓企業與文化內容一拍即合

文化內容策進院（文策院）2月12日與聯合線上股份有限公司（udn）簽署「文化聯合打造永續影響力合作意向書」（MOU），建立合作關係，期以聯手發揮各自優勢，能更加擴大倡議企業端與文化內容業者合作實質行動內容。同時擴展 ESG for Culture 理念，吸引更多企業與文化內容業者投入合作，創造企業影響力，也展現文化內容產業的多元價值。

udn 隸屬聯合報系，事業體包括聯合新聞網及聯合知識庫等，為臺灣大型主流新聞網站與線上新聞資料庫。聯合報系長期關注社會趨勢，近年積極回應全球永續發展的浪潮，2018 年創立《倡議家》頻道，專注於「永續發展」與「社會創新」兩大議題，涵蓋 ESG 創新、共好社會、永續地球等多元議題，探討淨零減碳、循環經濟、綠色投資、多元共融與偏鄉教育等面向，希望透過媒體的力量，促成跨界合作，推動正向的社會影響力。

文策院董事長蔡嘉駿於簽署現場表示， ESG for Culture 影響力中心成立一年多來，已成功媒合逾 70 件精彩案例，企業投入資金超過 1,700 萬元，更有多元豐富的合作成果。蔡嘉駿更指出，udn 早早便有前瞻視野投入 ESG 倡議，留下了深遠的影響，期盼與 udn 的合作，能促進更多 ESG for Culture 理念的實踐與擴展。

聯合線上股份有限公司總經理官振萱也分享，作為媒體的一份子，有義務及責任透過媒體的力量，號召社會共同倡議，udn 不僅追求內容的深度與質量，更強調影響力的廣泛擴散，在永續發展的進程中，「文化」是極為重要的一環，是推動環境、社會與經濟進步的關鍵驅動力。文化永續影響力的實現，須仰賴跨領域合作，此次與文策院的合作，無疑注入一劑強心針，期待未來能促成不同產業與文化內容業者的深度鏈結。

此次雙方合作，除了由 udn 引薦企業端給予文策院媒合文化內容業者，文策院也特別邀請 udn 參與 2025 年度舉辦的 ESG for Culture 倡議說明會及交流會，分享 udn 在文化影響力、永續發展等過往實績。

聯合線上股份有限公司總經理官振萱。圖/文策院提供

文策院董事長蔡嘉駿。圖/文策院提供

左起融媒體策略中心主任黃若庭、聯合新聞網總監唐與璿、聯合線上總經理官振萱、文策院董事長蔡嘉駿、文策院院長盧俊偉、文策院副院長胡婷俐、文策院ESG影響力中心主任李又芳。圖/文策院提供