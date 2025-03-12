《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》漫畫家「傑萊特」成功登上 Young Jump

「翔英融創」簽約台灣漫畫家傑萊特傳出捷報，其作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》不僅登上「Young Jump（ヤンジャン！JUMP）」更第一時間迅速攀升至人氣第一名，吸引大批粉絲湧入傑萊特老師的粉絲專頁「ZelittoArtwork」祝賀：「好猛喔，日本漫畫界很競爭的，加油」、「日本人都很難進去，居然能選中.....」，傑萊特老師作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》故事內容與作畫皆具備國際市場的競爭力，並以奇幻世界觀、故事與高品質的漫畫作畫功力成功踏入「JUMP」系列殿堂。老師也開心地表示「廣義上我也是踏入JUMP系譜殿堂的人了！」，下一步集英社更預計出版《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》，並將於 3 月 18 日發售漫畫單行本，3 月 25 日則會發售輕小說。

台灣漫畫家傑萊特為智寶國際集團旗下公司「翔英融創」簽約漫畫家，智寶國際集團長期專注於國際ACG產業中IP開發領域，其「翔英融創」致力於推動台灣創作者接軌國際市場，走向世界舞台，對於傑萊特老師成功登上「Young Jump」，並獲得許多網友支持，翔英融創總經理楊國祥表示：「傑萊特老師是一位非常傑出的漫畫家，他獲得大家的肯定，我們也感到非常開心，這些回饋也讓我們更堅定將台灣創作者推向國際舞台的決心！」

台灣漫畫家傑萊特作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》 登日本「Young Jump」更竄升人氣第一位

漫畫家傑萊特於2025年1月7日正式進軍日本漫畫界，作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》透過集英社DashX文庫（ダッシュエックス文庫）NicoNico漫畫（ニコニコ漫画 ・水曜日はまったりダッシュエックスコミック）開始連載，並於每週二連載更新，成為睽違15年來台灣第二位於集英社體系下推出作品的漫畫家。

《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》故事講述異世界的冒險故事，在一個 15 歲即被視為成人並論及婚姻的國度，傳聞只要超過 25 歲仍保持童貞，就能成為魔法師。主角吉格便是始此成為了魔法師，但他在 25 歲時覺醒的魔法技能「強化」卻在戰鬥中完全派不上用場，甚至連擅長的劍術也隨著魔法能力的覺醒而無法使用，因而被眾人揶揄為「無能」魔法師，最後甚至被逐出擔任守護魔法師的村莊。正當吉格深陷挫敗時，他在森林中邂逅了一位神秘美少女，兩人踏上前往王都的旅程，結交新夥伴並發現吉格魔法「強化」的真相。

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《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》上架平台

👉 《NicoNico漫畫 第1話》

👉 Young Jump（ヤンジャン！JUMP）漫畫

集英社出版販售頁面

👉《左遷された【無能】宮廷魔法使い、実は魔法がなくても最強 1》漫畫

👉《左左遷された【無能】宮廷魔法使い、実は魔法がなくても最強》小說

集英社預計出版《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》，並將於 3 月 18 日發售漫畫單行本（左圖），3 月 25 日則會發售輕小說（右圖）。