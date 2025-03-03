3月13部小說改編劇：景甜《似錦》白鹿《北上》陳都靈《貴女》楊冪《生萬物》等陣容華麗

📺《愛你》

作品類型：愛情、職場

領銜主演：張凌赫、徐若晗

劇情簡介：該劇改編自笙離的小說《愛你，是我做過最好的事》，講述了溫潤如玉的男醫生何蘇葉與重度失眠的酒店經理沈惜凡，在一次次看診和生活中不期而遇並暗生情愫，最終兩人在日常點滴中相互治愈，甜蜜收穫了一段草沁潤著草藥香的愛情故事。

《愛你》。圖/擷取自微博

📺《只此江湖夢》

作品類型：古裝劇、愛情、武俠

領銜主演：高偉光、宣璐、加奈那、任豪

劇情簡介：該劇改編自沈滄眉的小說《與艷少同眠》，講述戲精少女方怡誤入武俠世界，失憶女刀客容疏狂，被神秘世外高手艷少所救，兩人共同回到了禦馳山莊。山莊中暗流湧動，兩人被迫捲入江湖鬥爭之中，攜手懲惡揚善，開啟一段刀光劍影的江湖傳奇。

《只此江湖夢》。圖/擷取自微博

📺《似錦》

作品類型：古裝劇、愛情

領銜主演：景甜、張晚意

劇情簡介：該劇改編自冬天的柳葉的同名小說，東平伯府四小姐姜似死在愛人鬱錦手中後，重啟人生。這次，姜似勇敢退婚、智鬥惡毒嬸嬸、開設香鋪、助好友、查少女連環被害案，一點點將悲劇改寫。姜似與少年將軍鬱錦再度相遇，二人雖各懷心事，卻依舊陷入糾纏。

《似錦》。圖/擷取自微博

📺《北上》

作品類型：勵志

領銜主演：白鹿、歐豪、翟子路、高至霆、李宛妲

劇情簡介：該劇改編自作家徐則臣的同名小說，原著曾榮獲2019年第十屆茅盾文學獎。故事講述了運河邊長大的年輕人從花街到北京，在度過了他們青澀純真的青春時光，也經歷了積極而艱難的北上創業時期，當榮耀或失敗都已成為過往之際，他們再次重歸運河邊的花街，尋找真實自我和人生意義。

《北上》。圖/擷取自微博

📺《念無雙》

作品類型：古裝劇、玄幻、愛情

領銜主演：唐嫣、劉學義

劇情簡介：該劇改編自十四郎的小說《天下無雙》，講述了為取回神界的寶物，神女無雙下凡刺殺有狐族大祭司源仲，但無雙發現事情另有隱情，在調查的過程中兩人相愛，並攜手拯救世界。

《念無雙》。圖/擷取自微博

📺《噓，國王在冬眠》

作品類型：都市、愛情

領銜主演：虞書欣、林一

劇情簡介：該劇改編自青浼創作的同名小說。漫畫家衛枝意外捲入醜聞，被公司沒收了筆名和作品版權。消沉的她偶然看到一段單板滑雪視頻，被滑雪選手無畏的精神打動，決定以滑雪為題重新開始創作。

《噓，國王在冬眠》。圖/擷取自微博

📺《貴女》

作品類型：古裝劇

領銜主演：陳都靈、辛雲來、何泓姍、溫嵥嶸、王艷

劇情簡介：該劇改編自千山茶客小說《貴女難求》。女主角沈璃作為京城貴女，卻從小被棄養至南方鄉下，經輾轉重回京城莊家後，又被身患奇症、意圖求妻的傅雲夕看上，倆人在互相試探周旋的過程中愛上了彼此。

《貴女》。圖/擷取自微博

📺《凡人修仙傳》

作品類型：古裝劇、奇幻

領銜主演：楊洋、金晨

劇情簡介：該劇改編自忘語的同名小說，講述了一個普通的山村窮小子，偶然之下，跨入到一個江湖小門派， 雖然資質平庸，但依靠自身努力和合理算計最後修煉成仙的故事

《凡人修仙傳》。圖/擷取自微博

📺《生萬物》

作品類型：成長、情感

領銜主演：楊冪、歐豪領、倪大紅、秦海璐

劇情簡介：該劇改編自趙德發創作的小說《繾綣與決絕》。天牛廟村首富之女寧繡繡出嫁當日遭土匪綁架，父親寧學祥不願賣地贖人，改讓次女寧蘇蘇嫁給費文典。繡繡斷絕父女關係，嫁給救她的莊戶漢封大腳，從農耕中領悟土地對農民的意義。

《生萬物》。圖/擷取自微博

📺《我叫趙出息》

作品類型：勵志、成長

領銜主演：趙炳銳、張馨予、王嘉

劇情簡介：該劇改編自作家關中老人創作的作品《混世刁民》，講述了以趙出息為代表的年輕一代，在時代變革的浪潮中通過努力和毅力克服逆境，追求進步和成長的故事。

《我叫趙出息》。圖/擷取自微博

📺《狙擊蝴蝶》

作品類型：都市、愛情

領銜主演：陳妍希、周柯宇、劉芮麟、陳小紜

劇情簡介：本劇改編自七寶酥同名小說。大學時李霧發覺對岑矜感情且被岑矜知曉，因未得回應心碎遠走。六年後職場精英李霧歸海市與岑矜工作重逢，他佯裝無事而內心仍有愛意，最終在其真誠勇敢下，岑矜予以回應的故事。

《狙擊蝴蝶》。圖/擷取自微博

📺《吃飯跑步和戀愛》

作品類型：都市、愛情

領銜主演：陳飛宇、莊達菲、林博洋、黃柏鈞、都市大千

劇情簡介：本劇改編自陳之遙創作的小說《拜金羅曼史》。講述了一段跨越十年的愛情故事，甘揚與丁之童在畢業之際相戀，但由於兩人之間的經濟差距等現實原因無奈分開。十年後兩人在生意場上再次相遇，解開誤會回到彼此身邊。

《吃飯跑步和戀愛》。圖/擷取自微博

📺《陷入我們的熱戀》

作品類型：愛情、成長

領銜主演：劉浩存、王安宇、曾黎、吳漢坤

劇情簡介：本劇改編自晉江文學城簽約作者耳東兔子同名小說，講述了「直球歪打的甜拽酷妹」徐梔和「自我攻略的嬌氣拽王」陳路周之間從曖昧期的極限拉扯，再到確認關係後雙向奔赴的浪漫純愛故事。

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博