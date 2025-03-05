《那個女孩》真實改編 她的青春埋葬在家暴、毒癮與賣身中

《那個女孩》(A Girl Named Ann)該片以2020年6月《朝日新聞》上發表的一篇真實事件為原型，由曾執導過《全境失控》《第22年的告白：我是殺人犯》的入江悠改編，找來新生代備受矚目，被譽為「令和時代山口百惠」的河合優實主演。電影將於3月21日上映。

報導裡敘述一個叫做「花」的女孩，努力克服童年時期受到的虐待與毒癮，實現成為一名看護的夢想，有了自己的住所並開始上學，然而看似逐漸美好的未來卻因新冠疫情受阻，她於2020年退學，並於同年自殺。製片國實瑞惠對此文感到震驚，他表示「雖然很多人都受到新冠疫情造成的社會分裂之苦，但弱勢群體受到的影響更大」，她對此表示憤怒，對「花」的人生故事產生了強烈的使命感，於是才聯絡入江悠商討拍攝關於此事的電影。

入江悠認為像「花」這樣的女生是難以理解的，並存在距離感。然而現實生活中，可能隨便東京一個角落，或是你住家隔壁的房間裡，都住著一個「花」，你卻從未想聽關於她們的故事，更不用說拍她們的電影。剛好在讀完這篇文章後，入江又讀到另外關於當時輔導花戒毒的警官，對另一名戒斷者進行性侵而被捕的新聞，於是他興起若把兩件事結合起來，會產生什麼樣的電影的念頭，對此感到好奇。

《那個女孩》。圖/光年映畫

巧合的是，這部電影的策劃開始於2020年夏初，當時正值疫情爆發後不久，入江也失去兩位一直有密切聯繫的友人，因疫情造成的失聯而獲知的悲劇，讓入江有深刻感受，某程度上雷同花因新冠疫情而失去所有生活目標，容易陷入孤立並導致絕望的想法。因此想要留下一些疫情期間的紀錄，也是創作這個作品的關鍵因素。

這是入江悠首次創作以真實事件改編的故事，電影製作涉及大量田調研究，劇本多次重寫，在這個過程中，他明確表示「不想把主角描繪成一個可憐的角色」。雖然她過著殘酷的生活，但仍可以有過些愉快且充實的時光。既然是改編自真實人物，就更該以尊重和真誠的方式刻畫她們。連稻垣吾郎看完最終劇本時，都震驚到忍不住顫抖得說：「原來讓人『心碎』就是這個意思。」

《那個女孩》。圖/光年映畫

創作劇本時，入江悠拜訪了原報導的記者，並獲得他全力的支持，給了他許多與報導不同的視角。另外在採訪中，記者提到「她看起來就像個害羞的小女孩。」這句話給了入江深刻的印象，所以他把這種缺乏社會經驗的不成熟當作一種人物形象的暗示，在試裝時給了河合優實一件運動衫與一個後背包。

主人翁的名字最後從「花」改成「杏」，他參考了1958年的電影《杏子》，希望他的主角能跟《杏子》的香川京子一樣有魅力。入江悠擷取了五十音的最頭「あ」與最尾「ん」，有種把所有全部都包含起來的意象，最後就決定「杏（あん）」這個名字。河合優實很早就是他這個角色的首選，除了她曾經參加過入江的workshop，他清楚知道這個女生的能量外，她認真的工作態度也給了入江很好的印象，演出過程她對角色展現的誠實姿態，也讓導演願意將這個作品托付給她。

《那個女孩》。圖/光年映畫

《那個女孩》(A Girl Named Ann)故事講述，從小就在母親毆打與虐待的環境中長大的杏（河合優實 飾），小學三年級開始就被迫賣淫，之後更進而染上毒癮。

某次被警方逮捕接受審訊時，遇到一名行事風格極端迥異的警官多多羅（佐藤二朗飾），在他的協助下，她加入由他所組織的戒毒重生機構，並同時認識多多羅好友，正在採訪該機構的週刊記者桐野（稻垣吾郎 飾）。兩人為她建立新的生活，並準備重啟人生之際，一場全球疫情風暴來襲，當日本陷入無情的新冠肺炎肆虐時，杏好不容易修補完成的世界卻逐步瓦解。電影將於3月21日上映。

《那個女孩》。圖/光年映畫

《那個女孩》。圖/光年映畫

《那個女孩》。圖/光年映畫

《那個女孩》。圖/光年映畫

《那個女孩》。圖/光年映畫