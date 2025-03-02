《同路人 Fellow Travelers》小說改編 高顏值雙男主政治與愛情的交鋒

由《費城》《反恐危機》奧斯卡提名編劇羅恩尼斯瓦納Ron Nyswaner打造、SHOWTIME® 出品的8集歷史劇《同路人 Fellow Travelers》以細膩筆觸交織同志愛情與政治驚悚，自推出以來廣受好評，即將於3月5日在CATCHPLAY+影音平台全台首播上架。

由美國當紅男星麥特波莫Matt Bomer與英國帥氣男星喬納森拜利Jonathan Bailey領銜主演，帶領觀眾回到美國 1950 年代風聲鶴唳的麥卡錫時代。當時，同性戀者不僅遭受歧視，甚至被視為國安威脅，面臨殘酷打壓。

在正式預告中風度翩翩的政治幕僚霍金斯經歷測謊審問，為了保護自己與秘密情人提姆，他不得不隱瞞真實性向。而提姆的一句：「你喜歡這種生活嗎？一直在假裝。」 更道出了當時同志族群的無奈與掙扎。 無論是對歷史的深刻描繪，還是兩位主角刻骨銘心的淒美愛戀，都讓觀眾為之動容。影集不僅獲得 IMDb 8.2 高分推薦，更在艾美獎與金球獎獲得 包含最佳迷你影集等5 項大獎提名，其中喬納森拜利更一舉奪下廣播影評人協會獎最佳迷你影集/電視電影男配角殊榮。

《同路人 Fellow Travelers》。圖/CATCHPLAY+

《同路人 Fellow Travelers》改編自托馬斯馬倫 Thomas Mallon 的同名小說《Fellow Travelers》，麥特波莫飾演魅力非凡的霍金斯富勒，一位在政壇幕後擔任要職、事業有成的權謀高手。他習慣與人保持距離，從不讓感情牽絆自己，直到遇見滿懷理想與虔誠信仰的年輕男子提姆拉夫林（喬納森拜利 飾）。

兩人的戀情在政治風聲鶴唳的時代悄然展開。當時，約瑟夫麥卡錫與羅伊科恩發動對「顛覆分子與性變態者」的政治獵巫行動，掀起美國 20 世紀最黑暗的時期之一。 劇情橫跨四十年，霍金斯、提姆、馬可仕、露西和法蘭姬在時代動盪中命運交錯，經歷1960 年代反越戰抗議、1970 年代紙醉金迷的迪斯可狂潮，以及 1980 年代的愛滋危機，不僅要與外在世界抗衡，也必須直面內心的掙扎與抉擇。

《同路人 Fellow Travelers》。圖/CATCHPLAY+

《同路人 Fellow Travelers》卡司還包含《陰屍路：劫後餘生》傑拉尼阿拉丁、《逃出絕命鎮》《女孩我最大》艾莉森威廉絲Allison Williams與《美國眾神》諾亞J里克茲Noah J. Ricketts。 本劇由 麥特波莫與羅恩尼斯瓦納擔任監製，並與《全美明星隊》《我的警察先生》Robbie Rogers及Dee Johnson 共同製作。《侯斯頓傳奇》《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》Daniel Minahan擔任執行製作，並執導前兩集。《同路人 Fellow Travelers》由Fremantle與 SHOWTIME聯合製作，並由派拉蒙全球內容發行Paramount Global Content Distribution負責國際發行。立即到CATCHPLAY+看👉《同路人Fellow Travelers》

《同路人 Fellow Travelers》。圖/CATCHPLAY+

《同路人 Fellow Travelers》。圖/CATCHPLAY+