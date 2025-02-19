《我家的事》曾敬驊x藍葦華虐心父子情 彰化社頭美景沁入心底

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》(Family Matters)成功入選2025年大阪亞洲電影節（Osaka Asian Film Festival, OAFF）競賽單元，並將於影展世界首映。該片由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘等實力派演員主演，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密。

得知入選消息後，導演潘客印感動表示：「超開心！而且感恩！這是我人生第一部劇情長片，在我的故鄉彰化社頭拍攝，我想將最美的天空、最金黃的陽光，還有最珍惜的回憶，分享給全世界的觀眾。」這部作品從自身家族經歷出發，帶領觀眾看見家人間的牽絆與矛盾，也希望能在國際影展上引起共鳴。事實上，這是導演潘客印第三度入選大阪亞洲電影節，潘客印曾以短片嶄露頭角，累積國際肯定。

2021年，他執導的短片《姊姊》入圍第58屆金馬獎最佳劇情短片，並獲得國際影展關注，入選大阪亞洲電影節、擔任新加坡華語電影節開幕片。2023年，他以短片《有了？！》再度獲得肯定，榮獲大阪亞洲電影節芳泉短片獎特別提及，並受邀多個國際影展展映。《我家的事》延續其短片作品對家庭議題的深刻關注，進一步拓展為長片創作，帶來更細膩且完整的故事層次。

《我家的事》曾敬驊、藍葦華聯手呈現虐心父子情。圖/牽猴子

與入選影展的喜訊同步，片方也正式公布國際版海報，由台灣知名設計師方序中操刀。海報以一張全家福為構圖，地面上的手繪房屋線條隱喻「家」的概念，象徵家庭關係時而堅固，時而脆弱。色調設計上，以四季色彩層層渲染，呼應角色名字的季節寓意，也映照家庭情感的流動變化。標準字則透過不同字體筆畫表現角色個性，勾勒出家人間的磨合與羈絆，方序中以此呈現電影想傳達的「越親密的家人，心中越可能藏著不可告人的秘密。」

電影《我家的事》以動人親情打動人心，同是宜蘭出身的曾敬驊、藍葦華首度在大銀幕合作，聯手呈現虐心父子情。曾敬驊飾演剛畢業的青年夏仔，在無意間踏上尋根之旅，影帝藍葦華則飾演他的父親阿冬，一位試圖逆轉人生的烘襪廠工人。戲裡兩人之間的對手戲充滿情感張力，戲外兩人下戲後常約演員們聊天聚會，兩人常常不約而同地說出「宜蘭腔台語」顯得默契十足。此外，金獎新人黃珮琪飾演的姊姊小春、高伊玲飾演的媽媽阿秋，也分別面對身份認同與生育選擇的掙扎，真情流露的演出交織出真誠且充滿情感層次的故事。監製之一的金獎編劇蔡宗翰也分享，自己已經看了不下二十幾次，但每一次還是淚腺失守。

大阪亞洲電影節一直以來聚焦亞洲優秀電影與新銳導演，《我家的事》成功入選競賽單元，對於導演與整個劇組而言都是極大肯定。潘客印興奮表示：「非常期待與日本的觀眾分享我們的電影！」《我家的事》由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，電影即將於影展進行世界首映，台灣將於今年暑假大銀幕感動獻映，更多訊息👉《我家的事 Family Matters》fb官方粉絲

《我家的事》高伊玲飾演媽媽阿秋。圖/牽猴子

《我家的事》曾敬驊飾演剛畢業的青年夏仔，在無意間踏上尋根之旅。。圖/牽猴子

《我家的事》從導演潘客印自身家族經歷出發，帶領觀眾看見家人間的牽絆與矛盾。圖/牽猴子

《我家的事》成功入選2025年大阪亞洲電影節競賽單元，並將於影展世界首映。圖/牽猴子

《我家的事》延續導演潘客印短片作品對家庭議題的深刻關注。圖/牽猴子

《我家的事》國際版海報公布。由台灣知名設計師方序中操刀。圖/牽猴子