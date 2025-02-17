《開棺》越南版《破墓》 主創團隊2/21台北首映亮相

《湄公河水鬼》製作團隊傾力打造，越南恐怖名導聶徵再出擊！全新懼作《開棺》（英文片名：The Corpse）將於3月7日在越南以及美加紐澳台灣等地全球大規模同步上映，本片乘著越南恐怖片近期的成功浪潮，也是越南影史最大的全球同步上映規模，在越南被視為年度旗艦級的大製作電影，加上越南影帝吳光俊加持，有望再創越南恐怖電影票房新紀錄，也讓全世界恐怖片觀眾都引頸期盼。

《開棺》不僅全球同步上映，主創團隊包含製片、導演聶徵與男女主演吳光俊、陳可如也將進行全球性的巡迴首映，將親自到美國、台灣、澳洲、韓國等地進行上映宣傳，可以說是前所未有的宣傳規模，看得出來製作團隊對於《開棺》十分有信心，上映後勢必將造成轟動話題。

巡迴首映的亞洲第一站《開棺》就選擇了台灣，將於2月21日於西門町樂聲影城舉辦《開棺》影人來台首映會，與台灣粉絲朋友們相見歡，並邀請觀眾一同搶先觀賞越南旗艦級恐怖大作《開棺》，全台最大電影社群APP MAGIC HOUR已開放報名參加首映會，並能近距離與導演和演員互動，機會難得千萬不能錯過。

《開棺》。圖/車庫娛樂

這回《開棺》製作團隊以五行中金木水火土相生相剋為靈感，探索一個專門從事喪葬業的村莊，在遭遇一副棺木的詛咒後所發生的事。其中挖墳時牽涉的風水和生肖禮俗，以及森林中的詭譎氛圍，都不禁令人聯想到由金高銀所主演的現象級恐怖韓片，使其被譽為越南版《破墓》。《開棺》３月７日台灣將與全球同步上映。

《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」（Quỷ nhập tràng），指死者於埋葬過程中復活的異色奇談，為求真實製作團隊還在事前走訪遭遇相似經歷的民眾，包括資深掘墓人、死者家屬等都證實曾撞見鬼影幢幢，還有家人在下葬途中聽見棺材傳來聲音，開棺後死者坐起復活的案例。掘墓人還補充道千萬不可對死者之物起貪念，拿走了棺材裡的東西就算自己沒事，後代也會遭受報應。

《開棺》。圖/車庫娛樂

此外，製作團隊還訪問了一名越南癡情丈夫，他在妻子過世後由於思念成疾，竟在一年後將妻子屍體挖出封入訂製的石膏人形，日日相伴生活，在當時吸引眾多媒體報導，時隔20年，男子依舊每夜與妻子的遺體同床共枕，相當聳人聽聞。《開棺》擷取這些真實故事的精隨，再加入更豐富的驚悚元素，保證帶給觀眾超乎想像的顫慄體驗。

《開棺》由兩度榮獲金風箏獎影集類最佳男主角的百變影帝吳光俊，攜手《越驚》「米婭小姐」陳可如飾演回鄉的患難夫妻。吳光俊在接連演出影集《地獄村的春節》和電影《古曼童》《祖怨》《鬼厄犬》後儼然成為現下恐怖電影的代表人物，其中《鬼厄犬》更是一舉突破了當時越南影史恐怖片的最高票房紀錄，可謂目前越南最炙手可熱的演員之一，在本片中吳光俊將與陳可如再度挑戰觀眾恐懼極限、席捲大銀幕。《開棺》3月7日與全球同步上映。

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂