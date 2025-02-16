《2018大洪水》印度浩劫實錄 大壩洩洪水淹一切
近年氣候異變逐漸加深，不只是全球暖化這個議題讓民眾擔心未來的居住環境，水源也將是其中難題。《2018大洪水》改編真實事件，故事發生位在印度西南邊美稱「天堂之州」的喀拉拉邦，在2018年某個夜晚突然一場大雨，讓大部分的村落浸濕在一片汪洋裡，村民組織搜救隊伍，希望能找到他們的家人。在洪水與天災如雙面刃的情況下更顯現一股人性輝煌的層面，使得全球票房超過2000萬美元，國際知名電影網站IMDB 8.3高分推薦。
喀拉拉邦有豐富的水源、富饒的土地、翠綠的風景，卻在2018年某個夜晚迎來一場異常豪雨，曾經的家庭住所、天倫記憶、孩提嬉鬧都浸泡在這場雨裡，換得聲聲哭喊與啜泣。這一切來得突然，頓時沒有了生機，狼藉一片…。
這場百年來的毀滅性天災，誰也料想不到這場雨是如此急促、湍急，浸濕的衣褲已分不清是雨水還是淚水。不過救援仍得繼續，那怕是一個兩個生命，於是村民紛紛組織，使用竹筏、漁船涉水搜尋每一角落，那只為找到他們重要的家人。
據資料顯示，2018年6至8月，印度有十個邦省遭遇洪水、土石流災害，電影中的喀拉拉邦也深受其中，在8月連續下了11天的豪雨，迫使政府打開即將滿位的水壩，卻引起交通、農作等災難連鎖效應，當然村民的生命財產也無一倖免。《2018大洪水》以電影作為借鏡，希冀觀眾能提高對氣候變遷的關注度。本片將在2月21號全台灣大銀幕限定上映，更多資訊👉【捷傑電影】粉絲專頁
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