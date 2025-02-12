Netflix發布2025華語片單：《童話故事下集》《忘了我記得》《回魂計》《如果我不曾見過太陽》等令人期待

Netflix近年來持續在台灣深耕，致力於發掘更多優質的華語內容作品，並與台灣許多傑出的影視創作者合作，共同創造華語市場的新一個里程碑，2025年更接軌國際，首次同步與Netflix全球各區域舉行「Next on Netflix」內容發布會，隆重宣布今年令人期待不已的強檔華語作品。

2月6日於台北101盛大舉行，集結今年度4部優秀華語作品的主創團隊《童話故事下集》編導李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏、《忘了我記得》編導劉若英、製作人李耀華、《回魂計》導演許肇任、製作人楊庭愷、《如果我不曾見過太陽》導演蔣繼正、編導簡奇峯、製作人麻怡婷一同出席這場盛會，與Netflix華語內容總監黃怡玫Maya共同揭曉今年將上線的5部作品，其中也包含一上線便廣受觀眾好評的溫馨古裝家庭喜劇 《五福臨門》。

今年的華語片單融合愛情、家庭、黑暗、懸疑、復仇等豐富元素，出其不意的強檔內容，令人相當期待，對此Netflix華語內容總監黃怡玫Maya Huang表示：「2024年我們與台灣許多優秀的創作者合作，共創許多令人深刻共鳴的故事，這些多元故事的共同點非常明顯——台灣觀眾對本土娛樂有著深刻的連結，我們非常期待藉由2025年的全新五部劇集來拓展這一成功基礎，帶來更多精彩的故事」。

《童話故事下集》柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等演出

即將在2月14日情人節上線的愛情「清醒」喜劇《童話故事下集》，將揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，「下集」的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，由金獎短片《講話沒有在聽》導演李念修編劇與執導：「大家應該看過很多童話故事的『上集』了，不過現實中不像童話故事一樣，希望藉由這次《童話故事下集》這部作品，能在日常的婚姻生活中，探討『陪伴』以及是否找得到『對的人』這樣的核心概念」。該劇的製作人黃薇夏也分享：「愛情故事通常是描述一個逐漸墜入情網，中間歷經各種艱難跟阻礙，最後終於開心幸福在一起的過程，但我們是直接快轉到婚姻狀態中展開劇情⋯⋯所以這個戲大家可以看的很過癮，因為有人替你把生活裡的不爽都罵出來！

這是一部『沉浸式體驗』的戲！」監製孫嘉騏則表示：「希望能邀請更多仍對於婚姻有幻想、或是已在『下集』中的觀眾，一起觀賞這部劇，並從中獲得些什麼」。除了先前釋出便引起網上熱烈討論的正式預告，在本次發佈會上更曝光「怎麼可能只愛一個」花絮，帶出該劇女主角人妻柯佳嬿，將周旋在老公劉以豪、鮮肉暖男曾敬驊與前男友傅孟柏三男之間，面對人生中最不合理的「婚姻契約」，林宜玲（柯佳嬿飾）該如何做出選擇，也是本劇的一大亮點。

劉以豪睽違5年現身台劇！曝「宅男媽寶超反差形象」。圖/Netflix

《五福臨門》盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀等演出

不僅有別出心裁的「童話故事」更有溫馨歡樂的古裝家庭喜劇《五福臨門》，日前已於1月25日火熱上線，並在農曆春節期間受到觀眾的熱烈歡迎與討論，由《延禧攻略》于正擔任總製作人、《墨雨雲間》白雲默、馬詩歌導演，攜手以《墨雨雲間》素國公蕭衡一角爆紅的王星越、「小劉亦菲」盧昱曉、倪虹潔、吳宣儀等實力派卡司，講述了一位母親酈娘子（倪虹潔 飾）帶著五位聰慧貌美的女兒，一起創業、找夫婿，過程中波折不段、笑料百出的熱鬧喜劇故事。

在本次發佈會上也曝光酈家家宴熱鬧現場的幕後花絮，可以看到酈家五對CP各具特色的互動，十分逗趣，而男女主角王星越與盧昱曉兩人默契十足的互動，也讓網友紛紛表示「兩人互動好甜呀！CP感爆棚，好期待後面的發展」，許多網友也相當期待酈家姊妹的愛情故事，《五福臨門》不僅有五對風格迥異、鮮明立體的CP組合，更有相當考究的美術道具及場景設計，絕對是今年必看的溫馨歡樂古裝愛情喜劇。

《五福臨門》倪虹潔領五個女兒開張茶樓「四福齋」霸氣宣示「酈家女人，生意做得、男人哄得」

《忘了我記得》謝盈萱、秦漢、霍建華等演出

即將於2025年第二季於Netflix上線的《忘了我記得》是一部療癒都會情感影集，由謝盈萱、秦漢等主演，並邀請霍建華特別演出，將帶給觀眾一段關於成長、遺忘與陪伴的生命情書。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱 飾），一邊面對與丈夫（霍建華 飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢 飾）生活上各種的困境。特別值得一提的是，該劇是由集結多重身份於一身，曾以電影《後來的我們》入圍金馬奬最佳新導演的劉若英所編導，劉若英將她獨特的創作聲音融入這部影集，這也是她首部編導的影集作品，對此編導劉若英也分享：「過去幾年，我開始感覺到年齡不單只是個數字，老了，不是一個形容詞，而是強烈反應在身體上；同時我看著身邊老人的墜落感，心裡覺得很心疼，於是我想寫下來、拍下來，希望用幽默的方式跟大家分享這個故事。」

提及選角，製作人李耀華分享：「爸爸的角色很難找，因為不是傳統既定父親的形象，很開心能邀請到秦漢，他跟盈萱兩位性格上完全不一樣，合作起來十分有火花，隨著拍攝時間的相處，也能感覺到兩位越來越熟悉，呈現出來的父女情十分動人。」《忘了我記得》是一部關於每個家中，常常會潛意識選擇逃避不想面對，但在心底又怕遺憾、錯過的動人故事。以充滿生命力的基調，在敘事中巧妙結合幽默與感人的元素，這也正是台灣創作者的標誌性風格。敬請期待該劇於2025年第二季播出！

《忘了我記得》將帶給觀眾一段關於成長、遺忘與陪伴的生命情書。圖/Netflix

《回魂計》舒淇、李心潔、傅孟柏等演出

本次發佈會上壓軸登場的則是即將在2025年第三季上線的暗黑復仇影集《回魂計》，集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，詮釋詐騙案首腦的影帝傅孟柏。《回魂計》是導演編劇們耗時多年, 傾注熱情所創作而成的作品，由《盛夏未來》導演陳正道、《有生之年》的導演許肇任聯合執導、《盛夏未來》製片人楊庭愷與《愛很美味》製片人段夢娜擔任製作人，更是兩位國際影后的首部Netflix華語影集。

該劇結合高張力的動作場面與以角色為核心的懸疑戲劇，對於喜歡超自然元素的觀眾而言，劇情中關鍵的神秘復活情節更是令人好奇不已，談及該劇的比看亮點，導演許肇任直呼：「就是不要相信任何人！」直白的發言逗笑現場觀眾，製作人楊庭愷則說：「這是一部融合多種元素的影集，希望能吸引到喜愛各種面向劇種的觀眾，雖然看似複雜神秘，其實核心都是圍繞在愛這件事上」。金獎主創團隊攜手國際級卡司，令全球觀眾影頸期盼今年第三季在Netflix上與《回魂計》見面。

《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演。圖/Netflix

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀等演出

強檔作品部部精彩，由《想見你》金獎製作團隊強勢回歸，聯合金牌製作人麻怡婷、知名攝影指導蔣繼正導演、金獎編劇林欣慧及身兼編導的簡奇峯，以連續殺人罪犯為主角，描述其與芭蕾天才少女相知相惜的疼痛系黑色純愛影集《如果我不曾見過太陽》，首次公布將於2025年第四季上線Netflix，更驚喜宣布將於今年度接續上線二部曲，引領觀眾進入暗黑青春懸疑推理的世界！談及製作此劇的緣起，製作人麻怡婷透露：「台灣愛情劇幾乎都以大女主為主，因此創作出《太陽》這個男主視角為主的作品，《想見你》之後有許多海外邀案，但主創希望為台灣留下好的原創故事」。

本次同樣擔綱編劇且首次執導的簡奇峯也分享：「身為編導，可以幫助演員清楚知道角色當下的狀態，不會帶著困惑去表演，放心把自己交給這個故事和角色，讓演員更貼近角色的模樣」。作為一部以寫實風格包裹暗黑青春與愛情如此獨特題材的作品，由攝影師跨足導演的蔣繼正表示：「創作的本質沒有不同，都是用影像來說故事，但花更多心思掌握戲劇張力和節奏，這點是身為導演比較有壓力的地方，但有奇峯導演一起，加上劇本已經非常完整，因此在拍攝時不用花太多心思調整，我可以專心在畫面的呈現上，放心的將對白邏輯、情緒連貫等交給他」。《如果我不曾見過太陽》會在今年第四季的兩個時間點上線，二部曲都會全數上，敬請期待該劇二部曲都將於2025年第四季播出！

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊李沐搭檔演出相知相惜的疼痛系黑色純愛影集。圖/Netflix

由Netflix華語內容總監黃怡玫 Maya Huang帶領各作品主創群一同暢聊「一路以來的創作旅程」，更是本場發布會上的一大亮點。今年即將與大家見面的這幾部作品都有一個共通之處，那便是身邊一同創作的團隊皆是一直以來十分熟悉，有過革命情感的合作夥伴，而今年有了Netflix的加入，也為作品帶來了更多樣的可能性。《童話故事下集》編導李念修表示：「這次《童話故事下集》是一部看似非常輕鬆的喜劇，其實我們的幕後團隊在很多細節上都做了非常多的努力，希望觀眾可以喜歡並挖掘這些我們精心設計的小彩蛋。其實在跟Netflix合作前我原本很忐忑，但沒想到他們給了我很大的創作空間，並沒有給我們過多的限制與建議，整體合作感受就是非常舒爽！」

《忘了我記得》製作人李耀華則分享：「美術場景設計往往容易被大家忽略，但這次我們的團隊在這方面下了許多功夫，劇中設定秦漢這位父親從前是位船員，經常出海工作，就會帶回許多舶來品送給女兒，因此在家景的陳設上，可以發掘隨者角色在這個家住的時間越久，家中的擺設變得越來越豐富，色彩也很七彩，相應著爸爸的性格，希望藉此讓觀眾與演員本身都能更能融入這樣溫暖的故事之中；這次和Netflix在技術上，也有了新的嘗試，像是採用HDR與Dolby Atmos等，希望能夠為觀眾提觀影體驗，期望用最高的水準帶領全球觀眾進入這個故事，我們會持續努力」。

2025 Next on Netflix 華語內容發布會_主創擺拍團體照_由左而右為《童話故事下集》監製孫嘉騏、編導李念修、製作人黃薇夏、《回魂計》導演許肇任、《忘了我記得》製作人李耀華、編導劉若英、《回魂計》製作人楊庭愷、《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯。圖/Netflix

談及和Netflix合作的經驗，《回魂計》導演許肇任也直爽表示：「就是一個字『順！』不管在前中後期哪個階段，遇到的問題總能很順利地跟著Netflix的腳步，一一順利解決，十分愉快！」。《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷也表示：「最初的構想就希望能在這樣的國際平台播出，很感謝Netflix對這部作品的喜愛，也聽聞Netflix會有好萊塢的劇本顧問來給我們指導建議，原本我會有一點擔心該如何融合歐美劇本顧問的建議並將它在地化，實際在合作過程中，他們給我們的反饋跟對故事的喜愛，讓我覺得這個溝通是雙向的，有種一加一大於二的感覺，帶給我的視野是從前從來沒想過的」。更感性分享：「在我心裡如果要比較《想見你》跟《如果我不曾見過太陽》，老實說不分軒輊；我們在劇本階段就構思分成一、二部曲，觀眾分開看，才能消化情感、思考伏筆，不用等待太久就可以迎接二部曲故事的結尾，希望觀眾能來來回回拆解這個故事，找出自己的答案」。

在地且生活化的故事總能引起深刻共鳴，去（2024）年，台灣觀眾對《愛愛內含光》以創新且幽默的方式重新詮釋家庭劇深表喜愛；《正港分局》則憑藉寫實與輕鬆並存的犯罪故事贏得了好評；而《誰是被害者》第二季則以扣人心弦的偵探情節吸引了眾多目光；同時《影后》以其對女性友誼與演藝圈挑戰的細膩探討，成功引發了本地觀眾熱烈的討論。這些成功作品展現了台灣觀眾對本地製作的影視內容有著深厚的情感連結，並且期待由本地台前幕後人才打造的真實且有共鳴的故事。

面對新的一年，Netflix將推出五部全新影集，涵蓋喜劇、劇情、驚悚與古裝浪漫劇，為觀眾帶來更多豐富多元且令人期待的故事！

2025 Next on Netflix 華語內容發佈會主創大合照：上排由左而右：《童話故事下集》監製孫嘉騏、製作人黃薇夏、編導李念修、《如果我不曾見過太陽》導演蔣繼正、製作人麻怡婷、編導。圖/Netflix

2025 Next on Netflix 華語內容發布會_主創擺拍團體照_由左而右為《童話故事下集》監製孫嘉騏、編導李念修、《回魂計》製作人楊庭愷、導演許肇任、《忘了我記得》製作人李耀華、編導劉若英、《如果我不曾見過太陽》編導簡奇峯、導演蔣繼正、製作人麻怡婷、《童話故事下集》製作人黃薇夏。圖/Netflix